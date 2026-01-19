Anuncian aumento de beneficios del Seguro de Cesantía para Ñuble y Biobío: también disminuyen requisitos. Foto referencial de archivo

Recientemente la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) informó sobre la activación de cambios en el Seguro de Cesantía para las regiones de Ñuble y Biobío, en el marco del Estado de Catástrofe activo con motivo de los incendios que afectan a la zona.

El organismo informó del aumento de los beneficios de este programa, a la vez que se disminuyen los requisitos para acceder al seguro.

Las medidas están dirigidas tanto a personas que hayan perdido su trabajo antes o durante el periodo de catástrofe, siempre y cuando su último empleo se encuentre en cualquier comuna de Ñuble o Biobío.

Beneficios del Seguro de Cesantía

Según informó la AFC, los cambios en el Seguro de Cesantía ante la emergencia de Ñuble y Biobío consideran las siguientes medidas:

Disminuyen las cotizaciones exigidas

Para acceder a la Cuenta Individual de Cesantía se disminuyen el requisito de 10 a 8 cotizaciones mensuales para contrato indefinido o trabajador de casa particular y se reduce de 5 a 4 para contrato a plazo fijo o por obra.

Para el Fondo de Cesantía Solidaria se disminuye de 10 a 8 cotizaciones mensuales para cualquier tipo de contrato.

Incremento en los montos de pago

Beneficiarios actuales tendrán una mejora de dos pagos de su Seguro de Cesantía, que corresponderán a próximos giros programados por la AFC.

Nuevos beneficiarios que cumplan con los requisitos recibirán el mejoramiento de los dos primeros pagos.

Dos pagos adicionales si se está terminando el Fondo de Cesantía Solidario

Se anunció la entrega de dos pagos adicionales de forma automática a beneficiarios de zonas afectadas que reciban su quinto pago dentro del periodo de Estafo de Catástrofe. Los montos ascenderán al 30% de la renta imponible promedio y se programarán a los dos meses siguientes al quinto pago.

Cabe recordar que la solicitud del Seguro de Cesantía se puede realizar en afc.cl mediante Clave Única, o de forma presencial en sucursales de atención.

Para realizar el trámite se requiere la cédula de identidad, un finiquito u otro documento que acredite la cesantía, además del contrato u otro documento que indique la dirección del lugar donde se desempeñaban funciones.

Los beneficios recientemente anunciados se podrán solicitar durante el Estado de Catástrofe o 60 días después de su término.

Por su parte, actuales beneficiarios de Ñuble o Biobío que tengan giros programados desde el 1 de febrero tendrán el mejoramiento automático en sus dos pagos.