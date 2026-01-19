SUSCRÍBETE POR $1100
    Anuncian aumento de beneficios del Seguro de Cesantía para Ñuble y Biobío: también disminuyen requisitos

    La medida está dirigida a personas cesantes o que pierdan su empleo durante el Estado de Excepción Constitucional.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Anuncian aumento de beneficios del Seguro de Cesantía para Ñuble y Biobío: también disminuyen requisitos.

    Recientemente la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) informó sobre la activación de cambios en el Seguro de Cesantía para las regiones de Ñuble y Biobío, en el marco del Estado de Catástrofe activo con motivo de los incendios que afectan a la zona.

    El organismo informó del aumento de los beneficios de este programa, a la vez que se disminuyen los requisitos para acceder al seguro.

    Las medidas están dirigidas tanto a personas que hayan perdido su trabajo antes o durante el periodo de catástrofe, siempre y cuando su último empleo se encuentre en cualquier comuna de Ñuble o Biobío.

    Beneficios del Seguro de Cesantía

    Según informó la AFC, los cambios en el Seguro de Cesantía ante la emergencia de Ñuble y Biobío consideran las siguientes medidas:

    Disminuyen las cotizaciones exigidas

    • Para acceder a la Cuenta Individual de Cesantía se disminuyen el requisito de 10 a 8 cotizaciones mensuales para contrato indefinido o trabajador de casa particular y se reduce de 5 a 4 para contrato a plazo fijo o por obra.
    • Para el Fondo de Cesantía Solidaria se disminuye de 10 a 8 cotizaciones mensuales para cualquier tipo de contrato.

    Incremento en los montos de pago

    • Beneficiarios actuales tendrán una mejora de dos pagos de su Seguro de Cesantía, que corresponderán a próximos giros programados por la AFC.
    • Nuevos beneficiarios que cumplan con los requisitos recibirán el mejoramiento de los dos primeros pagos.

    Dos pagos adicionales si se está terminando el Fondo de Cesantía Solidario

    • Se anunció la entrega de dos pagos adicionales de forma automática a beneficiarios de zonas afectadas que reciban su quinto pago dentro del periodo de Estafo de Catástrofe. Los montos ascenderán al 30% de la renta imponible promedio y se programarán a los dos meses siguientes al quinto pago.

    Cabe recordar que la solicitud del Seguro de Cesantía se puede realizar en afc.cl mediante Clave Única, o de forma presencial en sucursales de atención.

    Para realizar el trámite se requiere la cédula de identidad, un finiquito u otro documento que acredite la cesantía, además del contrato u otro documento que indique la dirección del lugar donde se desempeñaban funciones.

    Los beneficios recientemente anunciados se podrán solicitar durante el Estado de Catástrofe o 60 días después de su término.

    Por su parte, actuales beneficiarios de Ñuble o Biobío que tengan giros programados desde el 1 de febrero tendrán el mejoramiento automático en sus dos pagos.

