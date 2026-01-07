Anuncian Día de los Patrimonios en Verano: ¿Cuándo son las actividades?

Anuncian Día de los Patrimonios en Verano: cuándo es y dónde revisar las actividades. Foto referencial de archivo

Se anunció la realización por primera vez del Día de los Patrimonios en Verano 2026, una nueva versión de la jornada dedicada a acercar la cultura a las familias, que en esta ocasión se encuentra programada en el periodo estival.

La invitación es para el próximo sábado 31 de enero , donde se podrá participar en espacios culturales a nivel nacional, con actividades para todo público.

Así informó el gobierno sobre la iniciativa, en el marco de su lanzamiento a cargo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural (Serpat).

En esa línea, se invitó a las organizaciones públicas y privadas a ser parte de la jornada, por lo que podrán inscribir sus actividades hasta el 28 de enero en diadelospatrimonios.cl.

Día de los Patrimonios

El Día de los Patrimonios reúne una serie de actividades en el país en establecimientos como museos y espacios culturales públicos y privados.

La jornada es parte del llamando calendario patrimonial anual de Serpat, que cuenta con las siguientes fechas destacadas.