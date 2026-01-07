Anuncian Día de los Patrimonios en Verano: ¿Cuándo son las actividades?
El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio dio a conocer la pronta realización de la jornada en temporada estival. Las inscripciones para organizaciones públicas y privadas se encuentran habilitadas.
Se anunció la realización por primera vez del Día de los Patrimonios en Verano 2026, una nueva versión de la jornada dedicada a acercar la cultura a las familias, que en esta ocasión se encuentra programada en el periodo estival.
La invitación es para el próximo sábado 31 de enero, donde se podrá participar en espacios culturales a nivel nacional, con actividades para todo público.
Así informó el gobierno sobre la iniciativa, en el marco de su lanzamiento a cargo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural (Serpat).
En esa línea, se invitó a las organizaciones públicas y privadas a ser parte de la jornada, por lo que podrán inscribir sus actividades hasta el 28 de enero en diadelospatrimonios.cl.
Día de los Patrimonios
El Día de los Patrimonios reúne una serie de actividades en el país en establecimientos como museos y espacios culturales públicos y privados.
La jornada es parte del llamando calendario patrimonial anual de Serpat, que cuenta con las siguientes fechas destacadas.
- Sábado 31 de enero: Día de los Patrimonios en Verano
- Sábado 30 y domingo 31 de mayo: Día de los Patrimonios
- Sábado 22 de agosto: Día de los Patrimonios de Niñas, Niños y Adolescentes
- Viernes 23 de octubre: Noche de Museos
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.