    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    El evento llega a inicios de año y se posiciona como complemento a otras jornadas como el Black Friday de noviembre.

    Sandar Estrella Oporto 
    Sandar Estrella Oporto
    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas? Foto referencial

    Ya se conocen los primeros detalles del próximo evento comercial dedicado a las ofertas, gracias a la información referente a la siguiente edición del Black Sale en Chile.

    Se trata de una fecha similar al Black Friday, pero que llega a inicios de año como una nueva oportunidad para aprovechar los descuentos que ofrecen las marcas, luego de las adquisiciones relacionadas a la Navidad y el verano.

    Cuándo es el Black Sale

    Se confirmó que la nueva edición del Black Sale se realizará desde el lunes 30 de marzo al domingo 5 de abril de 2026.

    El evento llega en el primer trimestre del año en un momento estratégico para adelantar compras relacionadas fechas como Día de la Madre en mayo o planificar las próximas vacaciones de invierno.

    El detalle con las marcas que participarán en la jornada se puede revisar en el sitio blacksale.cl, que de momento permite ingresar un correo electrónico para recibir información relacionadas a las ofertas.

    “Una vez terminado el verano, es una gran oportunidad para encontrar ofertas increíbles en una amplia variedad de productos y servicios, desde tecnología y electrodomésticos hasta ropa, viajes y mucho más”, destaca el sitio.

