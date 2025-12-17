SUSCRÍBETE POR $1100
    Anuncian fechas de la segunda postulación al FUAS para solicitar beneficios estudiantiles

    Corresponde una nueva etapa dirigida a aquellos que no solicitaron las ayudas disponibles para la educación superior o buscan un beneficio diferente.

    Sandar Estrella Oporto 
    Sandar Estrella Oporto
    Anuncian fechas de la segunda postulación al FUAS para solicitar beneficios estudiantiles. Foto referencial de archivo

    Se confirmó una segunda postulación al Formulario Único de Acreditación Socioeconómica o FUAS, que permitirá solicitar beneficios estudiantiles para 2026.

    La información fue anunciada recientemente por parte de la Subsecretaría de Educación Superior como una nueva oportunidad de completar el trámite, dirigida a quienes no postularon en el periodo principal de octubre y noviembre pasado.

    Segunda postulación al FUAS

    La segunda postulación al FUAS se habilitará el 12 de febrero y se mantendrá activa hasta el 12 de marzo de 2026.

    Para dicho proceso también se anunció que la información de nivel socioeconómico se publicará el 16 de abril.

    Según los plazos del FUAS, los postulantes conocerán los resultados el 27 de mayo de 2026.

    La postulación estará dirigida a las siguientes situaciones:

    • Para quienes deseen ingresar a la educación superior en 2026
    • Quienes cursan una carrera sin beneficios o cuenta con uno, pero se desean optar a otro con mayor cobertura
    • Quienes no cumplen con los requisitos de renovación de su beneficio y buscan optar a otro para cubrir el resto de la carrera

    Por el contrario, no será necesario postular si se cuenta con un beneficio que se desea mantener, dado que la renovación es automática si se cumplen con los requisitos.

    Tampoco se deberá postular si ya se solicitaron beneficios en el proceso que estuvo abierto durante octubre y noviembre pasado.

    Los beneficios disponibles mediante el FUAS corresponden a:

    • Gratuidad
    • Beca Nuevo Milenio
    • Beca Bicentenario
    • Beca Juan Gómez Millas
    • Beca Juan Gómez Millas para Estudiantes Extranjeras/os
    • Beca Excelencia Técnica
    • Beca Excelencia Académica
    • Beca Distinción a las Trayectorias Educativas
    • Beca para Hijas e Hijos de Profesionales de la Educación
    • Beca de Articulación
    • Beca para Estudiantes en Situación de Discapacidad
    • Beca Continuidad de Estudios para Instituciones en Cierre
    • Beca de Alimentación para la Educación Superior
    • Fondo Solidario de Crédito Universitario
    • Crédito con Garantía Estatal

    Por su parte, la Beca Vocación de Profesor y las Becas de Reparación cuentan con sus propios formularios de postulación.

