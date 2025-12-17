Revisa la información de nivel socioeconómico del FUAS para postular a gratuidad, becas o créditos

Este miércoles, 17 de diciembre, se publica la información de nivel socioeconómico del FUAS para la gratuidad, becas o créditos para el 2026.

Cabe recordar que el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica o FUAS es la única vía oficial que permite postular a beneficios estudiantiles para financiar la educación superior.

Nivel socioeconómico del FUAS

Los datos se encuentran disponibles para revisar con RUT y contraseña en el sitio postulacion.beneficiosestudiantiles.cl desde las 13:00 horas del 17 de diciembre.

Según se explica en el sitio oficial, esta etapa solo indica si el estudiante califica para recibir gratuidad, becas o créditos, de acuerdo a su nivel socioeconómico.

De acuerdo al calendario de plazos dispuesto para el proceso 2026, estas son las próximas fechas clave del FUAS:

15 de enero se publica la preselección y potenciales renovantes

10 de marzo se publican los resultados de asignación

Desde el 10 al 25 de marzo se habilita el periodo de apelación

Los beneficios disponibles mediante el FUAS corresponden a:

Gratuidad

Beca Nuevo Milenio

Beca Bicentenario

Beca Juan Gómez Millas

Beca Juan Gómez Millas para Estudiantes Extranjeras/os

Beca Excelencia Técnica

Beca Excelencia Académica

Beca Distinción a las Trayectorias Educativas

Beca para Hijas e Hijos de Profesionales de la Educación

Beca de Articulación

Beca para Estudiantes en Situación de Discapacidad

Beca Continuidad de Estudios para Instituciones en Cierre

Beca de Alimentación para la Educación Superior

Fondo Solidario de Crédito Universitario

Crédito con Garantía Estatal

Por su parte, la Beca Vocación de Profesor y las Becas de Reparación cuentan con sus propios formularios de postulación.