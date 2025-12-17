SUSCRÍBETE POR $1100
    Revisa la información de nivel socioeconómico del FUAS para postular a gratuidad, becas o créditos

    Los datos se encuentran disponibles para los postulantes desde este miércoles.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Revisa la información de nivel socioeconómico del FUAS para postular a gratuidad, becas o créditos

    Este miércoles, 17 de diciembre, se publica la información de nivel socioeconómico del FUAS para la gratuidad, becas o créditos para el 2026.

    Cabe recordar que el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica o FUAS es la única vía oficial que permite postular a beneficios estudiantiles para financiar la educación superior.

    Nivel socioeconómico del FUAS

    Los datos se encuentran disponibles para revisar con RUT y contraseña en el sitio postulacion.beneficiosestudiantiles.cl desde las 13:00 horas del 17 de diciembre.

    Según se explica en el sitio oficial, esta etapa solo indica si el estudiante califica para recibir gratuidad, becas o créditos, de acuerdo a su nivel socioeconómico.

    De acuerdo al calendario de plazos dispuesto para el proceso 2026, estas son las próximas fechas clave del FUAS:

    • 15 de enero se publica la preselección y potenciales renovantes
    • 10 de marzo se publican los resultados de asignación
    • Desde el 10 al 25 de marzo se habilita el periodo de apelación

    Los beneficios disponibles mediante el FUAS corresponden a:

    • Gratuidad
    • Beca Nuevo Milenio
    • Beca Bicentenario
    • Beca Juan Gómez Millas
    • Beca Juan Gómez Millas para Estudiantes Extranjeras/os
    • Beca Excelencia Técnica
    • Beca Excelencia Académica
    • Beca Distinción a las Trayectorias Educativas
    • Beca para Hijas e Hijos de Profesionales de la Educación
    • Beca de Articulación
    • Beca para Estudiantes en Situación de Discapacidad
    • Beca Continuidad de Estudios para Instituciones en Cierre
    • Beca de Alimentación para la Educación Superior
    • Fondo Solidario de Crédito Universitario
    • Crédito con Garantía Estatal

    Por su parte, la Beca Vocación de Profesor y las Becas de Reparación cuentan con sus propios formularios de postulación.

