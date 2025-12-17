Revisa la información de nivel socioeconómico del FUAS para postular a gratuidad, becas o créditos
Los datos se encuentran disponibles para los postulantes desde este miércoles.
Este miércoles, 17 de diciembre, se publica la información de nivel socioeconómico del FUAS para la gratuidad, becas o créditos para el 2026.
Cabe recordar que el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica o FUAS es la única vía oficial que permite postular a beneficios estudiantiles para financiar la educación superior.
Nivel socioeconómico del FUAS
Los datos se encuentran disponibles para revisar con RUT y contraseña en el sitio postulacion.beneficiosestudiantiles.cl desde las 13:00 horas del 17 de diciembre.
Según se explica en el sitio oficial, esta etapa solo indica si el estudiante califica para recibir gratuidad, becas o créditos, de acuerdo a su nivel socioeconómico.
De acuerdo al calendario de plazos dispuesto para el proceso 2026, estas son las próximas fechas clave del FUAS:
- 15 de enero se publica la preselección y potenciales renovantes
- 10 de marzo se publican los resultados de asignación
- Desde el 10 al 25 de marzo se habilita el periodo de apelación
Los beneficios disponibles mediante el FUAS corresponden a:
- Gratuidad
- Beca Nuevo Milenio
- Beca Bicentenario
- Beca Juan Gómez Millas
- Beca Juan Gómez Millas para Estudiantes Extranjeras/os
- Beca Excelencia Técnica
- Beca Excelencia Académica
- Beca Distinción a las Trayectorias Educativas
- Beca para Hijas e Hijos de Profesionales de la Educación
- Beca de Articulación
- Beca para Estudiantes en Situación de Discapacidad
- Beca Continuidad de Estudios para Instituciones en Cierre
- Beca de Alimentación para la Educación Superior
- Fondo Solidario de Crédito Universitario
- Crédito con Garantía Estatal
Por su parte, la Beca Vocación de Profesor y las Becas de Reparación cuentan con sus propios formularios de postulación.
