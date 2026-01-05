Anuncian nuevas medidas para los conciertos de Bad Bunny en Chile por altas temperaturas: revisa los objetos permitidos

Anuncian nuevas medidas para los conciertos de Bad Bunny en Chile por altas temperaturas. Foto referencial de archivo

Avanza la cuenta regresiva para los conciertos que prepara Bad Bunny en el país y, ante los riesgos asociados a las altas temperaturas, se anunciaron nuevas medidas de seguridad para el ingreso de los asistentes.

Cabe recordar que la cita del puertorriqueño con sus fanáticos tiene fechas programadas para el viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de enero en el Estadio Nacional.

El anuncio fuera realizado por Daniel Merino, Entertainment Manager de Bizarro, productora a cargo del espectáculo que se enmarca en la gira Debí tirar más fotos.

Nuevas medidas para el concierto de Bad Bunny

Se anunció que, debido a las altas temperaturas que se esperan en los próximos días, se permitirá el ingreso de mini ventiladores portátiles y botellas o vasos térmicos vacíos , que se podrán llenar con agua gratuitamente en los puntos de hidratación que se habilitarán en el Estadio Nacional.

“Se dispondrán de sistemas de enfriamiento por aspersores para exteriores en los sectores de Cancha no numerados, debido a que tienen menos posibilidad de moverse para hidratarse en puntos exteriores”, agregó Merino.

Junto con lo anterior, se adelantará la apertura de puertas para que los asistentes no esperen en el exterior, en un horario a confirmar durante este lunes mediante las redes sociales de Bizarro.

También se dispondrá de un plan de extensión horaria para el Metro de Santiago, lo que será detallado próximamente por parte de la productora y el servicio de transporte.

Respecto al pronóstico del tiempo, la Dirección Meteorológica de Chile mantiene una estimación de máximas que superarían los 30°C el fin de semana.