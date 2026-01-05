SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Anuncian nuevas medidas para los conciertos de Bad Bunny en Chile por altas temperaturas: revisa los objetos permitidos

    La productora a cargo de la visita del puertorriqueño al Estadio Nacional entregó detalles del ingreso de los asistentes al recinto.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Anuncian nuevas medidas para los conciertos de Bad Bunny en Chile por altas temperaturas. Foto referencial de archivo

    Avanza la cuenta regresiva para los conciertos que prepara Bad Bunny en el país y, ante los riesgos asociados a las altas temperaturas, se anunciaron nuevas medidas de seguridad para el ingreso de los asistentes.

    Cabe recordar que la cita del puertorriqueño con sus fanáticos tiene fechas programadas para el viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de enero en el Estadio Nacional.

    El anuncio fuera realizado por Daniel Merino, Entertainment Manager de Bizarro, productora a cargo del espectáculo que se enmarca en la gira Debí tirar más fotos.

    Nuevas medidas para el concierto de Bad Bunny

    Se anunció que, debido a las altas temperaturas que se esperan en los próximos días, se permitirá el ingreso de mini ventiladores portátiles y botellas o vasos térmicos vacíos, que se podrán llenar con agua gratuitamente en los puntos de hidratación que se habilitarán en el Estadio Nacional.

    “Se dispondrán de sistemas de enfriamiento por aspersores para exteriores en los sectores de Cancha no numerados, debido a que tienen menos posibilidad de moverse para hidratarse en puntos exteriores”, agregó Merino.

    Junto con lo anterior, se adelantará la apertura de puertas para que los asistentes no esperen en el exterior, en un horario a confirmar durante este lunes mediante las redes sociales de Bizarro.

    También se dispondrá de un plan de extensión horaria para el Metro de Santiago, lo que será detallado próximamente por parte de la productora y el servicio de transporte.

    Respecto al pronóstico del tiempo, la Dirección Meteorológica de Chile mantiene una estimación de máximas que superarían los 30°C el fin de semana.

    Más sobre:MúsicaConciertosBad BunnyBad Bunny en ChileConcierto Bad BunnyMedidasNuevas medidasAltas temperaturasOla de calorDebí tirar más fotosEstadio Nacional9 de enero10 de enero11 de enero

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast evita polemizar con Boric por su postura sobre operación de Estados Unidos en Venezuela

    Kast y ausencia del PC en su proclamación: “Es legítimo que no pueda estar en esta ceremonia porque tenemos una diferencia”

    Quién asesoró a Kast con su declaración sobre Venezuela y por qué no mencionó a Estados Unidos

    Antonia Urrejola, excanciller, sobre Venezuela: “Quienes cumplen funciones públicas (...) no pueden aplaudir la ilegalidad”

    Armendáriz comienza su cuenta regresiva y parte la carrera por su sucesor al mando de la poderosa Fiscalía Centro Norte

    PAES: ránking de los 100 mejores colegios está compuesto por 66 de la RM y sólo uno público

    Lo más leído

    1.
    Junaeb adelanta captura de fotografía para la TNE de futuros estudiantes de educación superior

    Junaeb adelanta captura de fotografía para la TNE de futuros estudiantes de educación superior

    2.
    Temblor hoy, domingo 4 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 4 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    3.
    Rating del domingo 4 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 4 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    4.
    Los beneficios que entrarán en vigencia durante el primer semestre de 2026

    Los beneficios que entrarán en vigencia durante el primer semestre de 2026

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Servicios

    Confirman humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026: revisa la parrilla completa

    Confirman humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026: revisa la parrilla completa

    Anuncian nuevas medidas para los conciertos de Bad Bunny en Chile por altas temperaturas: revisa los objetos permitidos

    Anuncian nuevas medidas para los conciertos de Bad Bunny en Chile por altas temperaturas: revisa los objetos permitidos

    Los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes en enero de 2026

    Los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes en enero de 2026

    Confirman humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026: revisa la parrilla completa
    Chile

    Confirman humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026: revisa la parrilla completa

    Kast evita polemizar con Boric por su postura sobre operación de Estados Unidos en Venezuela

    Kast y ausencia del PC en su proclamación: “Es legítimo que no pueda estar en esta ceremonia porque tenemos una diferencia”

    Suiza congela por 4 años los bienes de Nicolás Maduro
    Negocios

    Suiza congela por 4 años los bienes de Nicolás Maduro

    Quién es quién en las petroleras de Estados Unidos: ¿Los reales ganadores de la intervención en Venezuela?

    Los últimos indicadores económicos que dejó Nicolás Maduro

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos
    Tendencias

    Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, y por qué fue detenida por Estados Unidos

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    Mundial 2026, Conmebol y béisbol: las esquirlas en el deporte que deja la operación de Estados Unidos en Venezuela
    El Deportivo

    Mundial 2026, Conmebol y béisbol: las esquirlas en el deporte que deja la operación de Estados Unidos en Venezuela

    La ambición de Justo Giani en su llegada a la UC: “Quiero dejar mi nombre”

    Colo Colo hace caja con dos de sus figuras: los albos cierran millonarias ventas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    “Se cierra de manera orgánica” y “No resuelve las dudas”: el debate que dejó el final de Stranger Things
    Cultura y entretención

    “Se cierra de manera orgánica” y “No resuelve las dudas”: el debate que dejó el final de Stranger Things

    Con los regresos de Kramer y Villegas y el debut de Esteban Düch: Festival de Viña 2026 confirma sus humoristas

    CoArtRe presenta la primera versión del Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

    Michael Shifter, politólogo estadounidense: “Está claro que Trump no siente simpatía por María Corina Machado”
    Mundo

    Michael Shifter, politólogo estadounidense: “Está claro que Trump no siente simpatía por María Corina Machado”

    ONU advierte que intervención de Estados Unidos para capturar a Maduro contraviene el Derecho Internacional

    María Corina Machado agradece a Trump y afirma que Venezuela “será el principal aliado de Estados Unidos”

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso