Anuncian peaje a luca por los feriados de Semana Santa: revisa las rutas y horarios
La medida es parte del plan de contingencia informado por el MOP ante el descanso extendido de inicios de abril.
En los próximos días llegará la celebración de Semana Santa, que considera dos días feriados, lo que también configura el primer descanso extendido del año.
Las jornadas festivas marcadas en el calendario corresponden al viernes 3 y sábado 4 de abril, donde se anticipa una serie de traslados en el país.
Al respecto, desde el Ministerio de Obras Públicas (MOP) se dio a conocer el plan de contingencia que se aplicará en las carreteras, donde una de las medidas corresponde al llamado peaje a luca, precio rebajado que se presentará desde este jueves.
“Estamos ante el primer fin de semana largo del año, en el que se proyecta salgan más de 450 mil vehículos de Santiago y para mitigar este aumento en las rutas vamos a disponer un conjunto de incentivos y restricciones, para que todas las familias puedan tener el mejor viaje posible”, indicó recientemente el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau.
Peaje a luca
El plan de contingencia considera los siguientes días y horarios con peaje a luca para vehículos livianos:
Ruta 68 en Lo Prado y Zapata
- Jueves 2 de 7:00 a 13:00 horas en dirección a la costa
- Viernes 3 de 7:00 a las 10:00 horas en dirección a la costa
- Domingo 5 de 7:00 a 12:00 horas en dirección a Santiago
Ruta 5 Sur en Angostura
- Jueves 2 de 7:00 a 13:00 horas
- Domingo 5 de 7:00 a 12:00 horas
Ruta 5 Norte en Las Vegas, ambos sentidos
- Jueves 2 de 7:00 a 13:00 horas
- Viernes 3 de 7:00 a 10:00 horas
- Domingo 5 de 7:00 a 12:00 horas
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