SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Servicios

Anuncian probables tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro del país

El evento no será de larga duración. Según la DMC, se extenderá entre la tarde y la noche del sábado 20 de septiembre.

Paz RubioPor 
Paz Rubio

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) anunció probables tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro del país.

De acuerdo con lo informado por el organismo, el fenómeno meteorológico podría presentarse en el litoral de las regiones de Valparaíso y la Metropolitana, así como en el litoral, la cordillera de la Costa, el valle, la precordillera y la cordillera de las regiones de Maule, Ñuble y Biobío.

Adicionalmente, la DMC informó que además de las eventuales tormentas eléctricas también hay probabilidad de granizos en los citados sectores.

Respecto de la duración del evento, éste debería extenderse desde la tarde del 20 de septiembre hasta la noche de ese mismo sábado.

Lee también:

Más sobre:Tormentas eléctricasDMCRegión de ValparaísoRegión de O'HigginsRegión de ÑubleRegión del BiobíoRegión MetropolitanaRegión de Maule

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Aviones rusos de combate violan el espacio aéreo de Estonia

Salió de estado crítico y evalúa querella: autoridades actualizan situación de carabinero herido en Las Condes

Boric destaca labor de las FF.AA. en la frontera y afirma que los casos de narcotráfico “han logrado ser encapsulados”

Congreso de EE.UU. aprueba “Día Nacional de Recuerdo de Charlie Kirk” antes de su funeral

Mayor Camila Orellana, la primera mujer en participar de acto de paracaidismo durante la Parada Militar

Quién es Alejandro Ciuffardi, el general que solicitó el inicio de la Parada Militar 2025

Lo más leído

1.
General Araya informa que carabinero atacado con ladrillo en Las Condes se encuentra en riesgo vital

General Araya informa que carabinero atacado con ladrillo en Las Condes se encuentra en riesgo vital

2.
A qué hora y dónde ver la Parada Militar en vivo por TV y streaming

A qué hora y dónde ver la Parada Militar en vivo por TV y streaming

3.
La dura reflexión de Néstor Gorosito para la vuelta ante la U: “Se nos castiga a nosotros y no tenemos nada que ver”

La dura reflexión de Néstor Gorosito para la vuelta ante la U: “Se nos castiga a nosotros y no tenemos nada que ver”

4.
Gustavo Álvarez tras el empate de la U en Lima: “No caigo en que si el rival se queda con 10 tenemos que ganar”

Gustavo Álvarez tras el empate de la U en Lima: “No caigo en que si el rival se queda con 10 tenemos que ganar”

5.
Rechazo a reforma contra dieta de Boric y acuerdo para aislarla desatan día de furia de Jiles (PDG)

Rechazo a reforma contra dieta de Boric y acuerdo para aislarla desatan día de furia de Jiles (PDG)

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Anuncian probables tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro del país

Anuncian probables tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro del país

Peaje a luca: MOP detalla medidas especiales en carretera ante masivo regreso a Santiago tras Fiestas Patrias

Peaje a luca: MOP detalla medidas especiales en carretera ante masivo regreso a Santiago tras Fiestas Patrias

A qué hora y dónde ver la Parada Militar en vivo por TV y streaming

A qué hora y dónde ver la Parada Militar en vivo por TV y streaming

Salió de estado crítico y evalúa querella: autoridades actualizan situación de carabinero herido en Las Condes
Chile

Salió de estado crítico y evalúa querella: autoridades actualizan situación de carabinero herido en Las Condes

Boric destaca labor de las FF.AA. en la frontera y afirma que los casos de narcotráfico “han logrado ser encapsulados”

Anuncian probables tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro del país

El modelo Anglo para aprovechar sinergias en distritos mineros: “Un nuevo paradigma”
Negocios

El modelo Anglo para aprovechar sinergias en distritos mineros: “Un nuevo paradigma”

La superintendencia de los ruidos

Thiago Dias, country manager de Mastercard en Chile: “Un 94% de las transacciones en el país son sin contacto”

Cómo aliviar la indigestión de la comida en Fiestas Patrias
Tendencias

Cómo aliviar la indigestión de la comida en Fiestas Patrias

Cómo llegó el plátano oriental a Chile: la historia secreta del árbol más controversial de Santiago

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Las cinco figuras internacionales que prometen brillar en el Mundial de Ciclismo de Pista Santiago 2025
El Deportivo

Las cinco figuras internacionales que prometen brillar en el Mundial de Ciclismo de Pista Santiago 2025

Iguala un registro de Usain Bolt: Noah Lyles se corona campeón por cuarta vez consecutiva en los 200 metros

Preocupación azul: Marcelo Díaz enciende las alarmas en la U de cara a la revancha frente a Alianza Lima

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

“Espero que vuelva”: Jimmy Fallon se pronuncia sobre suspensión de programa de Jimmy Kimmel
Cultura y entretención

“Espero que vuelva”: Jimmy Fallon se pronuncia sobre suspensión de programa de Jimmy Kimmel

Muere en accidente aéreo el compositor estadounidense Brett James, ganador de un Grammy

Los mejores libros chilenos del siglo XXI

Aviones rusos de combate violan el espacio aéreo de Estonia
Mundo

Aviones rusos de combate violan el espacio aéreo de Estonia

Congreso de EE.UU. aprueba “Día Nacional de Recuerdo de Charlie Kirk” antes de su funeral

Comisión Europea propone decimonoveno paquete de sanciones contra Rusia

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz
Paula

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica