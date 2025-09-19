Anuncian probables tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro del país

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) anunció probables tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro del país.

De acuerdo con lo informado por el organismo, el fenómeno meteorológico podría presentarse en el litoral de las regiones de Valparaíso y la Metropolitana, así como en el litoral, la cordillera de la Costa, el valle, la precordillera y la cordillera de las regiones de Maule, Ñuble y Biobío.

Adicionalmente, la DMC informó que además de las eventuales tormentas eléctricas también hay probabilidad de granizos en los citados sectores.

Respecto de la duración del evento, éste debería extenderse desde la tarde del 20 de septiembre hasta la noche de ese mismo sábado.