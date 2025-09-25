SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Servicios

Anuncian prolongado corte de agua en 3 comunas de la RM desde este jueves

Aguas Andinas detalló los sectores afectados por la interrupción programada del servicio.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
Anuncian prolongado corte de agua en 3 comunas de la RM desde este jueves al viernes. Foto referencial de archivo

La empresa Aguas Andinas informó de una serie de cortes programados para sectores acotados de la Región Metropolitana.

Según detalla la entidad, la interrupción del suministro es requerida durante algunas horas para la realización de trabajos para la mejora del servicio en Recoleta, Pedro Aguirre Cerda y Macul.

Comunas con corte de agua

Estas son las comunas que tienen corte de agua programado, desde este jueves 25 de septiembre:

  • Recoleta: desde las 15:00 horas del jueves hasta las 03:00 horas del viernes 26.
  • Pedro Aguirre Cerda: desde las 15:30 horas del jueves a las 01:30 horas del viernes.
  • Macul: desde las 15:00 horas de este jueves hasta las 03:00 horas del viernes.

Para consultar por eventuales cortes de agua en la Región Metropolitana, Aguas Andinas dispone del sitio web Trabajos en la ciudad, que muestra un mapa con las alteraciones informadas.

Los puntos detallan tanto interrupciones programadas como emergencias, además de indicar la zona afectada y un horario de reposición estimado.

Lee también:

Más sobre:Corte de aguaAguas AndinasCorte de agua SantiagoSantiagoRMRegión MetropolitanaComunasHorarioReposiciónhora reposiciónZona afectadaMapa

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Baby Bandito 2 revela su fecha de estreno y suma a Antonia Zegers y Simón Pesutic

“Operación Araucanía”: Carabineros detiene a 21 personas en masivo despliegue antidroga

Qué es un swap, el contrato financiero que negocia Estados Unidos con Argentina

El efecto de Ozempic (y otras inyecciones para bajar de peso) que genera “descontento” en los pacientes

Acción de Latam cae por nueva venta de uno de sus exacreedores, pero analistas ven un buen panorama para la aerolínea

Caso Monsalve: abogada de Providel pidió acceso a videos e insiste en “conflicto de interés” de fiscales

Lo más leído

1.
Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

Valeria Alberola, la chilena que liderará el millonario patrimonio de la oficina familiar del padre del fundador de Amazon

2.
Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

3.
“Hay que tener un estómago bien preparado”: Empresarios relatan dificultades de hacer negocios en América Latina

“Hay que tener un estómago bien preparado”: Empresarios relatan dificultades de hacer negocios en América Latina

4.
El banderazo de los hinchas de la U termina en incendio frente al hotel de concentración en La Serena

El banderazo de los hinchas de la U termina en incendio frente al hotel de concentración en La Serena

5.
El millonario proyecto inmobiliario en Viña del Mar que se construirá en terreno de familiares del director de Greenpeace

El millonario proyecto inmobiliario en Viña del Mar que se construirá en terreno de familiares del director de Greenpeace

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el pronóstico del tiempo

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

Este nuevo “flagship killer” trae cámaras calibradas por Leica y un precio ajustado

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Servicios

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Alianza Lima por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Alianza Lima por TV y streaming

Rating del miércoles 24 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 24 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Anuncian prolongado corte de agua en 3 comunas de la RM desde este jueves

Anuncian prolongado corte de agua en 3 comunas de la RM desde este jueves

“Operación Araucanía”: Carabineros detiene a 21 personas en masivo despliegue antidroga
Chile

“Operación Araucanía”: Carabineros detiene a 21 personas en masivo despliegue antidroga

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Alianza Lima por TV y streaming

Rating del miércoles 24 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Qué es un swap, el contrato financiero que negocia Estados Unidos con Argentina
Negocios

Qué es un swap, el contrato financiero que negocia Estados Unidos con Argentina

Acción de Latam cae por nueva venta de uno de sus exacreedores, pero analistas ven un buen panorama para la aerolínea

Preocupaciones por el suministro disparan al precio del cobre a su nivel más alto desde mayo de 2024

El efecto de Ozempic (y otras inyecciones para bajar de peso) que genera “descontento” en los pacientes
Tendencias

El efecto de Ozempic (y otras inyecciones para bajar de peso) que genera “descontento” en los pacientes

Por qué las declaraciones de Trump hacia Rusia son parte de una “táctica de negociación”, según la Casa Blanca

Cómo fue el ataque contra una oficina migratoria del ICE en Texas que terminó con al menos un detenido muerto

El operativo “anti espía” de Néstor Gorosito en la antesala de la revancha entre la U y Alianza Lima
El Deportivo

El operativo “anti espía” de Néstor Gorosito en la antesala de la revancha entre la U y Alianza Lima

“Como club estamos respondiendo por los daños”: la U limpia las secuelas del incendio en el banderazo en La Serena

Entrenador de Terence Crawford ningunea a Canelo Álvarez y descarta una revancha

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto
Finde

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Baby Bandito 2 revela su fecha de estreno y suma a Antonia Zegers y Simón Pesutic
Cultura y entretención

Baby Bandito 2 revela su fecha de estreno y suma a Antonia Zegers y Simón Pesutic

Consequence of Energy estrena videoclip con la participación de Marko Zaror

Manuel García presenta “Las Nubes”, el primer adelanto del disco latinoamericano tributo a Silvio Rodríguez

“Huachicol fiscal”: la millonaria trama de corrupción al descubierto en México
Mundo

“Huachicol fiscal”: la millonaria trama de corrupción al descubierto en México

Rusia niega cualquier implicación en los sobrevuelos de drones en Dinamarca y habla de “provocación”

Justicia francesa condena a Sarkozy a cinco años de cárcel por la financiación libia de su campaña

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?