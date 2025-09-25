Anuncian prolongado corte de agua en 3 comunas de la RM desde este jueves al viernes. Foto referencial de archivo

La empresa Aguas Andinas informó de una serie de cortes programados para sectores acotados de la Región Metropolitana.

Según detalla la entidad, la interrupción del suministro es requerida durante algunas horas para la realización de trabajos para la mejora del servicio en Recoleta, Pedro Aguirre Cerda y Macul.

Comunas con corte de agua

Estas son las comunas que tienen corte de agua programado, desde este jueves 25 de septiembre:

Recoleta: desde las 15:00 horas del jueves hasta las 03:00 horas del viernes 26.

Pedro Aguirre Cerda: desde las 15:30 horas del jueves a las 01:30 horas del viernes.

Macul: desde las 15:00 horas de este jueves hasta las 03:00 horas del viernes.

Para consultar por eventuales cortes de agua en la Región Metropolitana, Aguas Andinas dispone del sitio web Trabajos en la ciudad, que muestra un mapa con las alteraciones informadas.

Los puntos detallan tanto interrupciones programadas como emergencias, además de indicar la zona afectada y un horario de reposición estimado.