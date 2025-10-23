Anuncian próximo Black Friday: estas son las fechas que tendrán descuentos online

Recientemente se confirmaron los detalles de un próximo Black Friday en Chile, que se extenderá a lo largo de cuatro jornadas.

El evento comercial reúne una serie de descuentos por parte de las marcas participantes, que aplican a las compras realizadas por Internet.

La ocasión se traduce en una serie de ofertas en categorías como tecnología, moda y hogar, que estarán activas por tiempo limitado.

Estas se presentan como una oportunidad para adelantar compras navideñas o prepararse para el próximo verano.

Cuándo es el Black Friday

Se confirmó que la próxima edición del Black Friday en Chile será durante los días viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de noviembre, además del lunes 1 de diciembre de 2025.

Las ofertas se podrán revisar dentro de la página oficial blakcfriday.cl.

Además, la plataforma permite registrarse con el nombre y un correo electrónico para recibir las principales noticias y ofertas por dicho medio.

De acuerdo a la página del Black Friday, algunas de las marcas participantes corresponden a Nike, Adidas, Hi-Fi, Trivago y Booking.