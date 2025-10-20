Cuándo comienza el cobro de IVA en las compras internacionales de Aliexpress, Shein, Temu y otros sitios. Foto referencial.

Próximamente se eliminará la exención que libraba del pago del 19% de Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las compras internacionales por montos iguales o menores a 41 dólares.

La medida es parte de la Ley de Cumplimiento Tributario y afecta a los productos adquiridos en sitios marketplace como Aliexpress, Shein y Temu que tengan como destino el territorio nacional.

Cuándo comienza el cobro de IVA en las compras internacionales de Aliexpress, Shein, Temu y otros sitios. Foto referencial de archivo Dado Ruvic

Cuándo comienza el cobro de IVA en compras internacionales

Las compras internacionales por montos de hasta 500 dólares deberán pagar IVA desde el 25 de octubre de 2025 .

El plazo responde al cumplimiento de doce meses desde la publicación de la Ley de Cumplimiento Tributario en el Diario Oficial.

La norma también indica que las plataformas de venta deben encontrarse registradas ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) para aplicar el pago de impuesto.

Los sitios inscritos permiten sumar el IVA a ventas con destino a Chile. Al llegar, dichos pedidos estarán exentos de aranceles, por lo que pasarán directo al proceso de Aduanas de ingreso legal al país.

En esa línea, el organismo recientemente indicó cuáles son las plataformas que ya se encuentran inscritas, correspondientes a:

Aliexpress

Amazon

eBay

Shein

Temu

Elsevier

Its Elementary

Shopee

Regina Margherita

Everich Group

AbeBooks

Bershka

Por el contrario, al comprar productos por sobre 500 dólares o en sitios no inscritos se deberá pagar el IVA a la importación cuando el pedido llegue al país y cumplir el procedimiento de Aduanas, lo que podría retrasar la liberación del paquete.