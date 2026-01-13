Aporte Familiar Permanente: cuáles son los requisitos para recibir el ex Bono Marzo. Foto referencial de archivo

Uno de los beneficios que se pagará próximamente a las familias correponde al Aporte Familiar Permanente, conocido también como ex Bono Marzo, del que ya se conocen los primeros detalles de su entrega.

Cabe recordar que se trata de un beneficio estatal dirigido a las familias de menores ingresos del país y que durante el año pasado llegó a 1 millón 967 mil 243 personas.

Aporte Familiar Permanente 2026

Respecto a la próxima distribución del bono, desde la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) se confirmó que el monto por causante aumentará a $66.834 para 2026.

La cifra aumentará desde los $64.574 establecidos anteriormente, ante el reajuste que considera la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 3,5%, y que se aplicará el 1 de febrero.

Además, para recibir el Aporte Familiar Permanente se deberá cumplir con alguna de las siguientes condiciones:

Ser beneficiario del Subsidio Familiar

Recibir pago de Asignación Familiar o Asignación Maternal por cargas familiares

Pertenecer al programa Chile Solidario o al Subsistema de Seguridades y Oportunidades

Cabe recordar que el Ex Bono Marzo no requiere postulación, por lo que su entrega será automática si se cumplen con los requisitos.

Según informó la Suseso, las nóminas de entrega se publicarán desde la segunda quincena de febrero en los sitios aportefamiliar.cl y chileatiende.cl.