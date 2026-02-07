Armada emite aviso de marejadas entre Arica y Huasco desde este domingo

El Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso emitió un aviso de marejadas para el tramo costero entre Arica y Huasco, fenómeno que se registrará a partir de este domingo 8 de febrero y se extenderá hasta el lunes 9 de febrero, con oleaje proveniente del noroeste.

Según informó la Armada, el evento alcanzará su mayor desarrollo durante las horas de pleamar, dependiendo de las condiciones del viento local. En ese contexto, se prevé que las marejadas presenten su mayor intensidad entre las 15:00 y 17:00 horas, mientras que una pleamar de menor altura ocurrirá entre las 03:00 y 05:00 horas.

El jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso, capitán de fragata Carlos Gaete Mundaca, explicó que “un tren de olas provenientes del hemisferio norte afectará, a partir del domingo 8 de febrero, la zona norte del litoral continental del país, generando oleaje con rompiente en bahías abiertas al noroeste”.

El oficial detalló además que “se espera que el oleaje alcance su mayor intensidad durante las pleamares”, y precisó que este fenómeno corresponde al segundo aviso de marejadas que afecta a las costas continentales en lo que va del año.

Ante este escenario, la Autoridad Marítima hizo un llamado a la población a actuar con prudencia y cautela, respetando las normas de seguridad vigentes. En particular, se recomendó evitar el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento de marejadas y abstenerse de realizar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización.

La condición de mar comenzará a manifestarse durante la mañana del domingo 8 de febrero en el tramo entre Arica y Huasco, manteniéndose hasta el lunes 9 de febrero.