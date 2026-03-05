Beca Presidente de la República: ¿Cómo postular y hasta cuándo hay plazo para solicitarla?
El beneficio es administrado por Junaeb y se encuentra dirigido a estudiantes de enseñanza media.
Actualmente se mantiene abierto el proceso para postular a la Beca Presidente de la República, un beneficio económico que se encuentra dirigido a estudiantes de enseñanza media.
Se trata de un programa que es parte de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), al que pueden acceder alumnos que tengan un rendimiento académico sobresaliente.
Cómo postular a la Beca Presidente de la República
El trámite para postular a la Beca Presidente de la República se realiza en el portal de becas de junaeb.cl.
Cabe recordar que el proceso de este año se encuentra habilitado desde el 25 de febrero y permanecerá abierto hasta el próximo 31 de marzo.
Entre los requisitos para obtener el beneficio se encuentran:
- Ser estudiante de 1° a 4° medio.
- Tener un promedio de notas mínimo de 6.0.
- Ser estudiante de un establecimiento educacional reconocido por el Estado.
- Encontrarse en un tramo de hasta 40% del Registro Social de Hogares.
Los alumnos que se adjudiquen la beca contarán con un aporte de libre disposición de 6.2 UTM, es decir alrededor de $433 mil, que serán distribuidos en hasta 10 cuotas al año.
Para las postulaciones de 2026, desde Junaeb se indica que los primeros resultados se darán a conocer a partir del 8 de mayo.
