¿Cómo obtener la TNE? Este es el valor del documento para 2026

¿Cómo obtener la TNE? Estos son los precios actualizados para 2026. Foto referencial de archivo

Cada inicio de año académico se requiere de la Tarjeta Nacional Estudiantil o TNE, un beneficio que permite a los estudiantes viajar en el transporte público nacional con una tarifa rebajada o gratuita, según su nivel educacional.

Se trata de un beneficio distribuido por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), dirigido a estudiantes a partir de quinto básico, además de alumnos de enseñanza media y superior.

Cabe recordar que la tarjeta es personal e intransferible y su uso aplica a nivel nacional, todos los días, durante las 24 horas, según detalla el Mineduc.

Cómo obtener la TNE 2026

De acuerdo al sitio de trámites ChileAtiende, la TNE se debe solicitar de la siguiente manera:

Para estudiantes de básica o media se debe tomar la foto en oficinas o módulos habilitados y no tiene costo.

Para estudiantes de educación superior se debe tomar la foto y pagar $2.700 directamente en la casa de estudios.

En tanto, los estudiantes de educación superior deben revalidar la TNE mediante el sello, que tiene un costo de $1.100. Alumnos de regiones deben realizar el trámite en una oficina o módulo, mientras que usuarios del transporte de Red Movilidad deben acudir a un tótem Bip! gris.

Junto con lo anterior, desde Junaeb se habilitó una plataforma de consulta en el sitio estadoTNE.cl, que permite consultar por la tarjeta al escribir el RUT sin puntos y con guion.

Desde la página se informará si la TNE se encuentra en estado de fabricación, distribución o lista para ser retirada, según corresponda.