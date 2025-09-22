Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,1 millones
La institución mantiene el proceso de postulación online, el que estará habilitado durante los próximos días.
Carabineros de Chile mantiene un proceso de postulaciones a ofertas laborales para civiles, donde las remuneraciones alcanzan $2,1 millones.
Mediante la convocatoria en curso se busca cubrir una serie de vacantes en la institución, tanto en comunas de la Región Metropolitana como en otras zonas del país.
Para aplicar al proceso se debe realizar el trámite a través de la página postulaciones.carabineros.cl, a la que se permite ingresar usando la Clave Única.
En la plataforma se pueden revisar los puestos disponibles en esta convocatoria, que recibirán solicitudes hasta el 28 de septiembre.
Ofertas laborales en Carabineros
Los cargos disponibles en Carabineros y sus remuneraciones aproximadas son:
- Psicólogo en Ñuñoa, con remuneración de $1.760.200
- Técnico en Informática en Providencia, con remuneración de $892.799
- Administrativo en Puente Alto, con remuneración de $830.296
- Auxiliar Contable en Arica, con remuneración de $1.042.432
- Recepcionista en Providencia, con remuneración de $607.040
- Ingeniero Estadístico en Santiago, con remuneración de $1.760.200
- Nutricionista en Quirihue, con remuneración de $2.106.736
- Analista en Gestión de Riesgos en Santiago, con remuneración de $1.760.200
- Técnico Contable en Providencia, con remuneración de $892.799
- Psicólogo en Quirihue, con remuneración de $2.106.736
- Examinador Arma, Tiro y Defensa Personal en Cerrillos, con remuneración de $830.296
- Abogado en Puerto Montt, con remuneración de $1.968.136
- Técnico en Enfermería en Quirihue, con remuneración de $1.034.066
- Técnico en Enfermería en San Antonio, con remuneración de $892.799
- Administrativo en Independencia, con remuneración de $892.799
- Sastre en Quirihue, con remuneración de $962.881
- Servicio de Mantención de Cuarteles en Quirihue, con remuneración de $962.881
- Asesor Docente en Quirihue, con remuneración de $2.106.736
