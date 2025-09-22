Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,1 millones. Foto referencial de archivo: Aton

Carabineros de Chile mantiene un proceso de postulaciones a ofertas laborales para civiles, donde las remuneraciones alcanzan $2,1 millones.

Mediante la convocatoria en curso se busca cubrir una serie de vacantes en la institución, tanto en comunas de la Región Metropolitana como en otras zonas del país.

Para aplicar al proceso se debe realizar el trámite a través de la página postulaciones.carabineros.cl, a la que se permite ingresar usando la Clave Única.

En la plataforma se pueden revisar los puestos disponibles en esta convocatoria, que recibirán solicitudes hasta el 28 de septiembre .

Ofertas laborales en Carabineros

Los cargos disponibles en Carabineros y sus remuneraciones aproximadas son: