Carabineros publica ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $3,4 millones
El proceso de postulación se realiza de forma online y se mantendrá habilitado en los próximos días.
Carabineros de Chile abrió un nuevo proceso de postulaciones a ofertas laborales dirigidas a personas civiles, con cargos distribuidos en diferentes zonas del país.
Mediante la convocatoria en curso se busca cubrir una serie de vacantes en la institución en áreas como salud y administración.
Ofertas de trabajo en Carabineros
Para postular se debe realizar el trámite a través de la página postulaciones.carabineros.cl, a la que se permite ingresar usando la Clave Única.
En la plataforma se pueden revisar los puestos disponibles, la zona del país dónde son requeridos y las remuneraciones aproximadas.
La convocatoria recibirá postulaciones durante octubre, donde las más cercanas cierran el jueves 16, para los siguientes cargos:
- Administrativo con sueldo aproximado de $830.296
- Asistente de Guardia con sueldo aproximado de $1.018.893
- Archivero con sueldo aproximado de $830.296
- Estafeta con sueldo aproximado de $607.040
- Telefonista con sueldo aproximado de $607.040
- Auxiliar de servicios menores con sueldo aproximado de $607.040
- Médico cirujano con remuneración de $1.725.687
- Conductor con remuneración de $851.407
- Médico pediatra con remuneración de $1.569.046
- Médico fisiatra con remuneración de $1.218.816
- Médico internista con remuneración de $2.468.282
- Enfermero universitario con remuneración de $1.667.927
- Auxiliar de enfermería con remuneración de $1.053.901
- Arsenalera con remuneración de $1.053.901
- Técnico en Prevención de Riesgos con remuneración de $1.003.262
- Auxiliar de archivo médico con remuneración de $787.745
- Bodeguero con remuneración de $851.407
- Asesor Jurídico en Gestión de Personas con remuneración de $3.422.610
- Profesional Oficina Gestión de Compra con remuneración de $1.667.927
- Técnico Logístico con remuneración de $1.003.262
