Caravana Navideña Coca Cola en Concepción: revisa el recorrido actualizado

La Caravana Navideña Coca Cola Zero Azúcar continúa con su recorrido por el país y este miércoles llega el turno del desfile en Concepción.

Se trata de uno de los 15 destinos anunciados por la empresa para el despliegue del tradicional evento gratuito.

El espectáculo está protagonizado por el Viejito Pascuero y sus ayudantes, los que viajan en seis camiones totalmente decorados e iluminados que acercan la magia de la Navidad a las calles de la ciudad.

Cuál es el recorrido de la Caravana Navideña en Concepción

La Caravana Navideña Coca Cola recorrerá Concepción este miércoles, 3 de diciembre, desde las 20:00 horas .

El inicio del trayecto será en el Teatro Biobío, donde avanzará por las siguientes calles:

Avenida Raúl Silva Henríquez

Acceso a Los Carrera

Caletera Los Carrera

Avenida Los Carrera

Obispo Hipólito Salas

Avenida Manuel Rodríguez

Orompello

Av. Los Carrera

Caletera Los Carrera

Salida a Los Carrera

Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez

La nueva ruta informada por la empresa contempla que el trayecto finalice al regresar al Teatro Biobío.