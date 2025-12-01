VOTA INFORMADO por $1100
    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    La empresa anunció su tradicional desfile durante diciembre a lo largo del país.

    Sandar Estrella Oporto 
    Sandar Estrella Oporto
    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna. Foto cedida

    Llega diciembre y con el último mes del año se desarrollan una serie de panoramas familiares relacionados a las celebraciones, donde destaca la nueva edición de la Caravana Navideña Coca Cola Zero Azúcar.

    La empresa anunció su regreso para este año con visitas a 15 comunas a lo largo del país, en su mayor despliegue para este evento.

    Se trata de un espectáculo gratuito que acerca la magia de la Navidad a calles de la ciudad gracias al trayecto de seis camiones totalmente decorados e iluminados, donde viajan el Viejito Pascuero y sus ayudantes, duendes y otros queridos personajes.

    Revisa a continuación los recorridos anunciados por Coca Cola para cada comuna que recibirá la Caravana Navideña.

    Puerto Montt

    • Lunes 1 de diciembre a las 20:00 horas
    • Recorrido desde Plaza de Armas para luego avanzar por las calles Antonio Varas, Copiapó, Carretera Austral, Juan Soler Manfredini, Río Puelche, Maratón, Egaña, Diagonal Germania, Benavente, Guillermo Gallardo y regresar a la Plaza de Armas.
    • Duración hasta aproximadamente las 23:00 horas.
    Caravana Navideña Coca Cola en Puerto Montt. Foto: Coca Cola

    Temuco

    • Martes 2 de diciembre desde las 20:00 horas.
    • Recorrido desde Parque Urbano Isla Cautín para avanzar por las calles Arturo Prat, Manuel Montt, Avenida Alemania, Avenida Gabriela Mistral, Avenida Javiera Carrera, Avenida San Martín, Inés de Suárez, Avenida Pablo Neruda y finalizar en el Estadio Germán Becker.
    • Se espera que el recorrido se extienda hasta las 23:00 horas.
    Caravana Navideña Coca Cola en Temuco. Foto: Coca Cola

    Concepción

    • Miércoles 3 de diciembre desde las 20:00 horas
    • Recorrido desde el Teatro Biobío para luego avanzar por calles Avenida Raúl Silva Henríquez, Acceso a Los Carrera, Caletera Los Carrera, Avenida Los Carrera, Obispo Hipólito Salas, Avenida Manuel Rodríguez, Orompello, Avenida Chacabuco, Avenida Roosevelt, Avenida San Juan Bosco, Collao y finaliza en el Estadio Municipal Ester Roa Rebolledo.
    • Se espera que el recorrido se extienda hasta aproximadamente las 23:00 horas.
    Caravana Navideña Coca Cola en Concepción. Foto: Coca Cola

    Talca

    • Jueves 4 de diciembre desde las 20:00 horas.
    • Recorrido desde el Estadio Fiscal para avanzar por calles Cuatro Norte, Seis Poniente, Cuatro Norte (calzada sur), Avenida Isidoro del Solar, Calle 1 Norte, 1 Oriente, Avenida Dos Sur, Once Oriente, Cuarto Norte (calzada norte) y finalmente regresar al estadio.
    • Se espera que el recorrido se extienda hasta aproximadamente las 23:00 horas.
    Caravana Navideña Coca Cola en Talca. Foto: Coca Cola

    Puente Alto

    • Sábado 6 de diciembre desde las 20:00 horas.
    • Recorrido desde la Municipalidad para avanzar por calles Avenida Concha y Toro, Avenida San Carlos, Avenida Ejército Libertador, Avenida Gabriela, Avenida Concha y Toro, para luego regresar a la Municipalidad.
    • Se espera que el recorrido se extienda hasta las 23:00 horas.
    Caravana Navideña Coca Cola en Puente Alto. Foto: Coca Cola

    Las Condes

    • Domingo 7 de diciembre desde las 20:00 horas.
    • Recorrido desde Los Dominicos para avanzar por las calles Camino El Alba, Paul Harris, Avenida Cristóbal Colón, Rotonda Atenas, Avenida Tomás Moro, Avenida Apoquindo, Camino El Alba, y finalmente regresar a Los Dominicos.
    • Se espera que el recorrido se extienda hasta aproximadamente las 23:00 horas.
    Caravana Navideña Coca Cola en Las Condes. Foto: Coca Cola

    Providencia

    • Martes 9 de diciembre desde las 20:00 horas.
    • Recorrido desde la Municipalidad para avanzar por calles calles Avenida Pedro de Valdivia, Avenida Pocuro, Avenida Los Leones, Dr. Pedro Lautaro Ferrer, Diagonal Oriente, Avenida Santa Isabel, Miguel Claro, Eliodoro Yánez, Avenida Pedro de Valdivia y regresar a la Municipalidad.
    • Se espera que el recorrido se extienda hasta aproximadamente las 23:00 horas.
    Caravana Navideña Coca Cola en Providencia. Foto: Coca Cola

    San Joaquín

    • Miércoles 10 de diciembre desde las 20:00 horas.
    • Recorrido desde el Espacio Mujer que avanzará por Avenida Las Industrias, Veras Mena, Pinturillo, Carmen Mena, Pje. Benozzo Gozzoli, Avenida Salesinos, Mateo Toro y Zambrano, Alcalde Pedro Alarcón, Avenida Santa Rosa y Avenida Carlos Valdovinos, finalizar en la Embotelladora Coca-Cola.
    • Se espera que el recorrido se extienda hasta aproximadamente las 23:00 horas.
    Caravana Navideña Coca Cola en San Joaquín. Foto: Coca Cola

    Viña del Mar

    • Jueves 11 de diciembre desde las 20:00 horas
    • Recorrido desde el estacionamiento de Playa del Deporte, para avanzar por Avenida Jorge Montt, Avenida San Martín, 8 Norte y Avenida Perú, para finalizar al costado de Plaza Colombia.
    Caravana Navideña Coca Cola en Viña del Mar. Foto: Coca Cola

    La Reina

    • Sábado 13 de diciembre desde las 20:00 horas
    • Recorrido desde Aldea del encuentro, para pasar por Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco, Vicente Pérez Rosales, Avenida Príncipe de Gales y Carlos Ossandón, para finalizar en Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco.
    Caravana Navideña Coca Cola en La Reina. Foto: Coca Cola

    Peñalolén

    • Lunes 15 de diciembre desde las 20:00 horas.
    • Recorrido desde el Centro Cultural Chimkowe, continúa por Avenida Grecia, Río Claro, Las Parcelas, Avenida Los Orientales, los Molineros y regresar a Avenida Grecia.
    Caravana Navideña Coca Cola en Peñalolén. Foto: Coca Cola

    Renca

    • Martes 16 de diciembre desde las 20:00 horas.
    • Recorrido desde la Plaza de Renca para avanzar por Avenida Domingo Santa María, José Miguel Balmaceda, Manuel Rodríguez, Arturo Pratt, Av. Condell, José Miguel Infante, Avenida Vicuña Mackenna, Avenida Brasil, El Montijo y Avenida Miraflores, para finalizar en el estacionamiento de la Embotelladora Coca-Cola.
    Caravana Navideña Coca Cola en Renca. Foto: Coca Cola

    La Florida

    • Miércoles 17 de diciembre desde las 20:00 horas.
    • Recorrido desde Avenida Departamental, para avanzar por Avenida La Florida, Avenida La Florida Lateral, Gerónimo Alderete, Manutara, C. Dr. Sotero del Río, Enrique Olivares para finalizar en el Estadio Bicentenario de La Florida.
    Caravana Navideña Coca Cola en La Florida. Foto: Coca Cola

    Maipú

    • Jueves 18 de diciembre desde las 20:00 horas.
    • Recorrido desde Avenida 5 de Abril, para avanzar por Avenida Los Pajaritos, Avenida 5 de Abril, Avenida Segunda Transversal, Central Gonzalo Pérez Llona, Avenida Los Pajaritos y retoma Avenida 5 de Abril para finalizar en el Templo Votivo de Maipú.
    Caravana Navideña Coca Cola en Maipú. Foto: Coca Cola

    Coquimbo

    • Sábado 20 de diciembre desde las 20:00 horas.
    • Primer tramo desde Canto del Agua por calles Avenida Costanera, Peñuelas Norte, Regimiento Arica, Miramar, Avenida José Joaquín Pérez, La Cantera y Panamericana Norte.
    • El segundo tramo va por Los Nogales, Acceso Darío Salas, Darío Salas, Avenida Presidente Arturo Alessandri, Pedro Aguirre Cerda, Buen Pastor, Manuel Rodríguez, Guacolda hasta el interior de La Pampilla.
    • En La Pampilla se prepara un espectáculo de drones.
    Caravana Navideña Coca Cola en Coquimbo. Foto: Coca Cola

