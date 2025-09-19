SUSCRÍBETE
Cinco regiones permanecen en alerta temprana preventiva por pronósticos meteorológicos para este fin de semana

Se trata de regiones de la zona centro-sur del país, que han registrado frentes de mal tiempo en medio de las Fiestas Patrias.

Por 
Sebastián Yeza
(Referencial) Foto: ATON.

Distintas alertas tempranas preventivas se mantienen vigentes en regiones del centro-sur del país por las condiciones meteorológicas para este fin de semana.

Las regiones de O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía se mantienen en tal condición, debido a pronósticos de vientos, precipitaciones e incluso tormentas eléctricas, según detallaron desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

Para la Región de O’Higgins, Se esperan precipitaciones en las zonas de litoral, cordillera de la costa, valle, precordillera y cordillera; con vientos que podrían oscilar entre los 25 y 40 kilómetros por horas. Adicionalmente, se proyectan tormentas eléctricas con probabilidad de granizos en zonas del litoral regional.

En el Maule, el pronóstico es de precipitaciones y vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora en litoral, cordillera de la costa, valle y precordillera. Sin embargo, estas condiciones serían más intensas para la cordillera. Igualmente, se esperan tormentas eléctricas en el litoral, cordillera de la costa, valle, precordillera y cordillera de la región, principalmente este sábado.

La Región del Ñuble aguarda por precipitaciones normales a moderadas en la precordillera de la región, puntualmente el viernes 19 de septiembre. No obstante, al igual que las regiones precedentes, se pronostican tormentas eléctricas con posibles granizos en litoral, cordillera de la costa, valle, precordillera y cordillera.

En Biobío, las precipitaciones estaban más concentradas para este viernes 19, por lo cual se espera que el litoral, cordillera de la costa, valle, precordillera y cordillera presenten una disminución en los montos de precipitaciones durante este sábado. No obstante, los vientos se proyectan de entre 25 y 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 kilómetros por hora en cordillera. A su vez, las tormentas eléctricas se esperan para las zonas anteriormente mencionadas, durante este sábado.

La Región de La Araucanía fue la última en sumarse a la alerta temprana preventiva. Sin embargo, solo por el posible desarrollo de tormentas eléctricas con precipitaciones fuertes en un corto periodo de tiempo para este sábado 20 de septiembre. Se espera el desarrollo del fenómeno meteorológico en litoral, cordillera de la costa y valle de la región.

Cabe señalar que se espera el desarrollo de estos frentes de mal tiempo dentro de este viernes y sábado. Sin embargo, las condiciones declinarían en intensidad desde el domingo 21 de septiembre, de acuerdo a lo reportado por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

