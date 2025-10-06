Comenzó el Cyber Monday: ¿Hasta cuándo se extienden las ofertas? Foto referencial de archivo

A las 00:00 horas de este lunes 6 de octubre comenzó la esperada nueva edición del Cyber Monday 2025, que reúne una serie de descuentos para las compras realizadas por Internet.

Según confirmó la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), el evento cuenta con la participación de más de 650 sitios, incluyendo a 31 nuevas marcas que se suman a la fecha.

En las próximas horas se presentan descuentos en una serie de categorías, donde destacan vestuario, calzado, hogar, salud, belleza, deportes, tecnología y turismo.

Además, para la presente edición se anunció el añadido de la categoría muebles con 18 participantes.

Hasta cuándo dura el Cyber Monday

El Cyber Monday se extiende por tres días y las ofertas se mantendrán activas hasta el miércoles, 8 de octubre, a las 23:59 horas .

La disponibilidad de marcas y productos se puede encontrar en el sitio oficial cyber.cl.

Los usuarios también pueden utilizar la aplicación CyberApp, que permite personalizar las búsquedas según intereses y se encuentra disponible para dispositivos iOS y Android.