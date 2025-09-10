Comienza la venta de entradas para las nuevas fechas de Chayanne en Chile
El proceso se encuentra habilitado mediante una preventa exclusiva que se extenderá en las próximas horas.
Este miércoles comenzó la venta de entradas para las nuevas fechas de Chayanne en Chile, confirmadas luego del éxito de sus recientes presentaciones en suelo nacional.
Los conciertos se realizarán a inicios del próximo año como parte de su gira Bailemos Otra Vez, con una presentación el 11 de febrero de 2026 en el Estadio Sausalito de Viña del Mar y otra para el 14 de febrero de 2026 en el Estadio Nacional de Santiago.
Venta de entradas para Chayanne
Se mantiene activa la preventa exclusiva para clientes Entel o pagando con tarjetas Santander en la plataforma Ticketmaster.
Dicha etapa se mantendrá vigente hasta agotar stock, o bien, hasta el 12 de septiembre, donde comenzará la venta general al mediodía.
Las ubicaciones y precios para la fecha del 11 de febrero en el Estadio Sausalito son:
- Primera filas $265.535
- Diamante $247.910
- Diamante lateral $233.810
- Vip Platinum $222.060
- Vip Platinum lateral $210.310
- Palco $210.310
- Golden $183.285
- Pacífico $148.035
- Andes $106.910
- Galería $77.535
- Cancha general $65.785
- Movilidad reducida $65.785
Por su parte, las ubicaciones y valores para la fecha del 14 de febrero en el Estadio Nacional corresponden a:
- Primeras filas $236.160
- Diamante $224.410
- Diamante lateral $218.535
- Vip Top $206.785
- Vip Platinum $195.035
- Pacífico medio $183.285
- Pacífico alto $171.535
- Pacífico bajo $159.785
- Golden $142.160
- Andes $95.160
- Pacífico lateral $89.285
- Galería $57.560
- Cancha general $48.160
- Movilidad reducida $48.160
