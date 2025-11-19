Comienza la venta de entradas para sideshow de Marina por Lollapalooza: estos son los precios. Foto referencial Instagram @marinadiamandis

Desde este miércoles a las 10:00 horas se encuentra activa la venta de entradas para el sideshow de Lollapalooza a cargo de Marina.

Se trata de uno de los eventos paralelos confirmados a la próxima edición del festival en suelo nacional y está protagonizado por quien fue conocida como Marina and The Diamonds.

La cita con los fanáticos es para el próximo 17 de marzo de 2026 en el Teatro Coliseo , en una presentación que se enmarca en su gira Princess of Power.

Venta de entradas para el sidwshow de Marina

La venta de entradas para el sideshow de Marina de Lollapalooza se realiza en el sistema Puntoticket.

El proceso comenzó este miércoles con la preventa artista y continuará con la venta general el 21 de noviembre a las 10:00 horas.

Las ubicaciones y precios corresponden a: