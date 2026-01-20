Comienzan matrículas a universidades para la Admisión 2026: extienden plazo para Ñuble y Biobío. Foto referencial de archivo

Desde este martes, 20 de enero, se encuentran las matrículas abiertas a las Universidades del Sistema de Acceso, como parte del actual proceso de Admisión 2026.

La etapa llega tras la entrega de los resultados de selección referentes a las postulaciones a las 47 casas de estudio disponibles, cuyos datos se pueden verificar en demre.cl.

Dicha primera etapa se extenderá hasta el 22 de enero y permite asegurar un cupo en la carrera en la que el postulante resultó seleccionado.

Según confirmó la Subsecretaría de Educación Superior, los detalles del trámite deben ser averiguados directamente con cada universidad, en aspectos como si el proceso se realiza de forma presencial o en línea.

Por su parte, las personas en lista de espera deberán esperar por cupos vacantes en su carrera de interés y matricularse en el segundo periodo, que se activará entre el 23 y el 29 de enero.

Plazo extendido para estudiantes damnificados

Ante la emergencia ocurrida en Ñuble y Biobío por los incendios, la Subsecretaría de Educación Superior informó de un plazo extendido para las matrículas en ambas regiones.

Las personas afectadas que están seleccionadas en una universidad, o que sean convocadas al correr la lista de espera, podrán completar el trámite hasta el 6 de marzo, sin perder el cupo.

Para acceder al plazo especial se deberá acreditar la condición con la Ficha Básica de Emergencia o Ficha FIBE, cuya pronta aplicación se confirmó recientemente.