Comienzan pagos mensuales del Subsidio al Empleo Joven: ¿Quiénes reciben el beneficio?
El programa del Sence facilita un monto proporcional a los ingresos a trabajadores de hasta 24 años.
Desde este martes se comienzan a facilitar los pagos mensuales del Subsidio al Empleo Joven a los beneficiarios que postularon anteriormente.
Los principales requisitos para acceder al bono corresponden al límite de edad, donde se requiere ser un trabajador de hasta 24 años, además de pertenecer al 40% de menores ingresos de la población.
Se trata de un beneficio administrado desde el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) que próximamente pasará a ser parte del nuevo Subsidio Unificado al Empleo, con el objetivo de reunir las ayudas estatales destinadas a trabajadores jóvenes, mujeres, personas mayores y personas con discapacidad.
Pago del Subsidio al Empleo Joven
El monto mensual del Subsidio al Empleo Joven correspondiente a marzo se paga desde este martes 31 y los detalles por cada beneficiario se pueden revisar en el sitio del Sence.
Dicho programa facilita un monto proporcional calculado según la renta de tres meses atrás, que en esta ocasión corresponde a la registrada en diciembre, donde la cifra puede alcanzar los $44.157.
Para recibir este subsidio se debe cumplir con los siguientes requisitos:
- Tener entre 18 y 24 años con 11 meses de edad.
- Trabajar de forma dependiente o independiente.
- Pertenecer al 40% de menores ingresos, según Registro Social de Hogares.
- Trabajadores de 21 años o más deben contar con licencia de educación media.
- Para el pago mensual se requiere percibir una renta bruta mensual inferior a $662.348.
- Tener cotizaciones al día.
- No trabajar en alguna institución del Estado o empresa con aporte estatal superior al 50%.
- En caso de ser trabajador independiente, se deben emitir boletas de honorarios y realizar la respectiva Declaración de Renta del SII.
Lo Último
Lo más leído
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La TerceraPlan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.