Comienzan pagos mensuales del Subsidio al Empleo Joven: ¿Quiénes reciben el beneficio?

Desde este martes se comienzan a facilitar los pagos mensuales del Subsidio al Empleo Joven a los beneficiarios que postularon anteriormente.

Los principales requisitos para acceder al bono corresponden al límite de edad, donde se requiere ser un trabajador de hasta 24 años, además de pertenecer al 40% de menores ingresos de la población.

Se trata de un beneficio administrado desde el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) que próximamente pasará a ser parte del nuevo Subsidio Unificado al Empleo, con el objetivo de reunir las ayudas estatales destinadas a trabajadores jóvenes, mujeres, personas mayores y personas con discapacidad.

Pago del Subsidio al Empleo Joven

El monto mensual del Subsidio al Empleo Joven correspondiente a marzo se paga desde este martes 31 y los detalles por cada beneficiario se pueden revisar en el sitio del Sence.

Dicho programa facilita un monto proporcional calculado según la renta de tres meses atrás, que en esta ocasión corresponde a la registrada en diciembre, donde la cifra puede alcanzar los $44.157 .

Para recibir este subsidio se debe cumplir con los siguientes requisitos: