Cómo poner correctamente la bandera chilena durante Fiestas Patrias para evitar multas
El uso del símbolo patrio cuenta con un reglamento que indica la manera de instalarla desde una ventana o en un mástil.
Llega el mes de septiembre y se activa la cuenta regresiva para la esperada celebración de Fiestas Patrias, donde una de las tradiciones más extendidas es izar la bandera chilena.
Cabe recordar que el uso del símbolo patrio se encuentra regulado, por lo que su instalación debe cumplir con el reglamento, el que también establece multas si se exhibe de manera incorrecta.
Posición de la bandera chilena
Al colgar la bandera chilena de forma horizontal, como en una ventana, la estrella debe quedar en la esquina superior izquierda, mirada desde el frente.
Si se pone la bandera de forma vertical, la estrella debe quedar en la esquina superior izquierda, mirada desde el frente.
En la situación de usar un mástil, este debe ser blanco y la bandera debe encontrarse en el tope superior.
Cabe recordar que la instalación del símbolo patrio es obligatoria durante los días 18 y 19 de septiembre, los días feriados de las Fiestas Patrias por la Independencia y las Glorias del Ejército, respectivamente.
Sin embargo, lo anterior no aplica a residentes de departamentos, quienes no necesitan izar una bandera si el edificio cuenta con una propia.
Al no cumplir con la instalación del símbolo nacional durante los días obligatorios, o utilizarlo de forma incorrecta, se expone a recibir una multa de 1 a 5 UTM, es decir, entre $69 mil y $346 mil.
Por su parte, las personas que deseen usar la bandera en otro momento del año pueden hacerlo sin problemas, siempre que se respete el reglamento, tal como indica la Ley 20.537.
