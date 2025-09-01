Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben
El beneficio se administra durante este mes cumpliendo con determinados requisitos. Revisa a continuación el detalle de la entrega.
Este mes de septiembre llegan los depósitos correspondientes al aguinaldo de Fiestas Patrias, dirigido a pensionados del país que cumplen con los requisitos determinados por ley.
Para el año 2025 la cifra se ajustó en $25.280, monto al que se pueden sumar $12.969 por cada persona que se tenga acreditada como carga familiar.
Dicho pago se facilita a cada beneficiario de forma automática, por lo que el monto asignado se suma a la pensión correspondiente a este mes, sin necesidad de realizar trámites adicionales.
Quiénes reciben el aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados
Desde el Instituto de Previsión Social (IPS) se indica que el aporte llega a las personas que estén en alguna de las siguientes situaciones al 31 de agosto:
- Pensionados o pensionadas del Instituto de Previsión Social (IPS) que tengan una Pensión Garantizada Universal (PGU) o una Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).
- Pensionados o pensionadas de las ex cajas de previsión y ex Servicio de Seguro Social (actualmente IPS).
- Pensionados o pensionadas del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).
- Pensionados o pensionadas de las leyes de Exonerados Políticos.
- Pensionados o pensionadas de las Mutualidades de Empleadores.
- Pensionados de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) y Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).
- Pensionados o pensionadas de reparación: Ley Nº 19.123 (Rettig) y Ley Nº 19.992 (Ley Valech).
- Pensionados o pensionadas de AFP o compañías de seguro que reciben el beneficio de la PGU, el Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez) o pensiones mínimas con Garantía Estatal.
- Beneficiarios y beneficiarias del Subsidio de Discapacidad.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
4.
Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.