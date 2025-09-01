Comienza el pago del aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados: revisa el monto y quiénes lo reciben

Este mes de septiembre llegan los depósitos correspondientes al aguinaldo de Fiestas Patrias, dirigido a pensionados del país que cumplen con los requisitos determinados por ley.

Para el año 2025 la cifra se ajustó en $25.280 , monto al que se pueden sumar $12.969 por cada persona que se tenga acreditada como carga familiar.

Dicho pago se facilita a cada beneficiario de forma automática, por lo que el monto asignado se suma a la pensión correspondiente a este mes, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Fiestas Patrias. Foto referencial de archivo Jose Veas/Aton Chile JOSE VEAS/ATON CHILE

Quiénes reciben el aguinaldo de Fiestas Patrias para pensionados

Desde el Instituto de Previsión Social (IPS) se indica que el aporte llega a las personas que estén en alguna de las siguientes situaciones al 31 de agosto: