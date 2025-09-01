Revisa cuáles son los feriados de septiembre y de cuántos días será la celebración de Fiestas Patrias
El festejo del mes patrio es uno de los momentos más queridos del año y para este 2025 se prepara una jornada XXL.
Llegó el mes de septiembre y con el nuevo mes también se acerca la esperada celebración de Fiestas Patrias, que para este año prepara un descanso XXL.
Lo anterior es porque el periodo consta de dos feriados, por lo que se configura una oportunidad ideal para festejar, reponer energías o viajar en estas fechas.
De acuerdo al calendario nacional de este año, las Fiestas Patrias se posicionan en semana corta con tres días hábiles, desde el lunes 15 al miércoles 17 de septiembre.
Luego llegan los feriados del jueves 18 y viernes 19 de septiembre, por la Independencia Nacional y el Día de las Glorias del Ejército, respectivamente.
Ambas jornadas son irrenunciables, por lo que se prohíbe el funcionamiento del comercio, el que retoma sus actividades el siguiente sábado 20.
En resumen, contando los días festivos y el fin de semana, la celebración del mes patrio se extiende por cuatro días, desde el jueves 18 al domingo 21 de septiembre.
Feriados del año
Los feriados que quedan durante el año son los siguientes:
- Jueves 18 de septiembre: Independencia Nacional (irrenunciable) (fin de semana largo)
- Viernes 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable)
- Domingo 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos
- Viernes 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes (fin de semana largo)
- Sábado 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Domingo 16 de noviembre: Elecciones Presidenciales y Parlamentarias (feriado legal)
- Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción (fin de semana largo)
- Domingo 14 de diciembre: Elecciones Presidenciales (segunda vuelta, feriado legal)
- Jueves 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable)
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
4.
Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.