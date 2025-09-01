Revisa cuáles son los feriados de septiembre y de cuántos días será la celebración de Fiestas Patrias

Revisa cuáles son los feriados de septiembre con las esperadas Fiestas Patrias. Foto referencial de archivo

Llegó el mes de septiembre y con el nuevo mes también se acerca la esperada celebración de Fiestas Patrias, que para este año prepara un descanso XXL.

Lo anterior es porque el periodo consta de dos feriados, por lo que se configura una oportunidad ideal para festejar, reponer energías o viajar en estas fechas.

De acuerdo al calendario nacional de este año, las Fiestas Patrias se posicionan en semana corta con tres días hábiles, desde el lunes 15 al miércoles 17 de septiembre.

Luego llegan los feriados del jueves 18 y viernes 19 de septiembre , por la Independencia Nacional y el Día de las Glorias del Ejército, respectivamente.

Ambas jornadas son irrenunciables, por lo que se prohíbe el funcionamiento del comercio, el que retoma sus actividades el siguiente sábado 20.

En resumen, contando los días festivos y el fin de semana, la celebración del mes patrio se extiende por cuatro días, desde el jueves 18 al domingo 21 de septiembre.

Revisa cuáles son los feriados de septiembre con las esperadas Fiestas Patrias. Foto de archivo JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Feriados del año

Los feriados que quedan durante el año son los siguientes: