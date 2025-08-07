Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal y cuáles grupos recibirán los $250 mil mensuales. Foto referencial de archivo

Queda poco para la implementación del aumento gradual de la Pensión Garantizada Universal (PGU), que desde septiembre comenzará a entregar $250 mil mensuales a sus beneficiarios de 82 años o más .

La medida es parte de la Reforma de Pensiones y considera el alza escalonada de la cifra a facilitar, a partir de los $224.004 que tiene como máximo actualmente.

De acuerdo a los plazos establecidos para la aplicación del incremento de este aporte, el calendario continuará en septiembre de 2026 para mayores de 75 años y durante el mismo mes de 2027 para personas desde 65 años, momento en que se alcanzará a la totalidad de beneficiarios.

Para conocer cuándo corresponde recibir el aumento de la PGU se dispone de la plataforma de consulta, en la que se debe ingresar el RUN y la fecha de nacimiento.

Cómo solicitar la PGU

La Pensión Garantizada Universal se puede solicitar de forma presencial en sucursales de ChileAtiende, en la web chileatiende.gob.cl o mediante Videoatención con asistencia de un ejecutivo.

Entre los requisitos para acceder al beneficio se encuentran:

Tener 65 años o más.

No integrar un grupo familiar del 10% más rico de la población del país, determinado desde el Instituto de Previsión Social.

Tener una pensión base menor o igual a $1.210.828.

Acreditar residencia en Chile de al menos 20 años desde los 20 años de edad y de 4 años en los últimos 5 años anteriores a la solicitud.

Por su parte, el Instituto de Previsión Social (IPS) llama a personas beneficiarias de leyes de reparación y pensiones de gracia mayores de 82 años a solicitar este aporte económico.

“Esto, debido a que la reciente Ley de Reforma de Pensiones les permite ahora obtener el beneficio, al que solo podían optar antes en condiciones muy excepcionales”, explicaron desde el organismo, teniendo en cuenta a personas que disponen de una pensión Rettig, Valech, de exonerados o de Gracia.