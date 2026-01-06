Revisa cómo solicitar el Subsidio Familiar en 2026 y cuáles son los requisitos. Foto referencial

Uno de los beneficios que se facilitan mensualmente es el Subsidio Familiar, que llega a la madre, padre o tutor de la familia y se traduce en un depósito por cada carga acreditada.

El principal requisito a cumplir para solicitar este aporte es no tener previsión social y pertenecer al 60% de menores ingresos de la población, según el Registro Social de Hogares (RSH).

La cifra a facilitar por el subsidio corresponde a $22.007 por cada carga acreditada y se duplica a $44.014 si el causante corresponde a una persona con discapacidad, según indica la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), dando como resultado un depósito que se extiende de forma mensual por tres años.

Cómo solicitar el Subsidio Familiar

La postulación al Subsidio Familiar debe ser realizada en la municipalidad correspondiente, donde se suelen requerir los siguientes documentos.

Certificado de nacimiento del menor.

Fotocopia del carné de control de niño sano, para menores de 6 años.

Certificado de alumno regular, para menores entre 6 y 18 años.

Declaración de la Compin para acreditar la condición de discapacidad.

Documento que acredite la calidad de persona guardadora o cuidadora del niño, niña o adolescente.

El pago mensual del Subsidio Familiar se puede consultar en la plataforma de ChileAtiende, ingresando el RUN, donde también se dispone de los datos de otros programas distribuidos por el Instituto de Previsión Social asignados a la persona.

Subsidio Familiar Automático

De este programa se deriva el Subsidio Familiar Automático, que se facilita sin necesidad de completar trámites cuando el grupo tiene un menor de 18 años y pertenece al 40% de menores ingresos.

Para dicho apartado también se requiere que los menores de 8 años participen en programas de salud establecidos por el Minsal y que menores de 6 años sean alumnos regulares en establecimientos reconocidos por el Estado, a excepción de personas con discapacidad.

Para revisar el depósito del beneficio se debe consultar la página sufautomatico.gob.cl, con el RUN y fecha de nacimiento del menor causante del aporte.