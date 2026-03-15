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    Conaf anuncia cierre temporal de áreas protegidas por lluvia en varias regiones

    Algunas de las reservas y parques nacionales que cerrarán sus senderos parcial o completamente son el Parque Nacional Radal siete Tazas, Parque Nacional Laguna del Laja y Saltos de Petrohué.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli

    La Corporación Nacional Forestal (Conaf) anunció este domingo el cierre de algunas áreas protegidas en cinco regiones del país por condiciones meteorológicas como lluvias o vientos, que han provocado daños en algunos de los senderos.

    Asimismo, desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) advirtieron sobre probables tormentas eléctricas en zonas desde la región de La Araucanía y la región de Aysén. Así como precipitaciones moderadas a fuertes con isoterma cero alta en zonas de las regiones del Maule, Ñuble y Biobío.

    Las zonas que cerrarán por estas condiciones son:

    Región del Maule

    • Parque Nacional Radal siete Tazas: sector El Bolsón durante el domingo, en coordinación con el concesionario.

    Región del Biobío

    • Parque Nacional Laguna del Laja
    • Paraque Nacional Nonguén
    • Reserva Nacional Ralco

    Cerrados este domingo y lunes.

    Región de La Araucanía

    • Parque Nacional Conquillio: cerrados parcialmente los senderos Sierra Nevada y Los Carpinteros.
    • Parque Nacional Huerquehue: cierre parcial sendero Quinchol-San Sebastián.
    • Parque Nacional Tolhuaca: cierre parcial senderos Laguna Verde y Lagunillas.
    • Reserva Nacional Malalcahuello: cerrados parcialmente sendero Laguna Blanca, travesía Sierra del Colorado-Piedra Santa y travesía Coloradito-Piedra Santa.
    • Parque Nacional Villarrica Traverse.
    • Reserva Nacional China Muerta: cerrado sendero Huella del Puma.

    Región de Los Ríos

    • Parque Nacional Villarrica: cierre parcial en el sector sur.

    Región de Los Lagos

    • Parque Nacional Vicente Pérez Rosales: cierre Saltos del Petrohué y sus senderos.

    Desde Conaf dijeron que durante este lunes informaran sobre la fecha de reapertura de los senderos de estas áreas.

    Lee también:

    Más sobre:Áreas protegidasConafMauleBiobíoLa AraucaníaLos RíosLos LagosReservas nacionalesParques nacionales

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