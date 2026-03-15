Conaf anuncia cierre temporal de áreas protegidas por lluvia en varias regiones

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) anunció este domingo el cierre de algunas áreas protegidas en cinco regiones del país por condiciones meteorológicas como lluvias o vientos, que han provocado daños en algunos de los senderos.

Asimismo, desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) advirtieron sobre probables tormentas eléctricas en zonas desde la región de La Araucanía y la región de Aysén. Así como precipitaciones moderadas a fuertes con isoterma cero alta en zonas de las regiones del Maule, Ñuble y Biobío.

Las zonas que cerrarán por estas condiciones son:

Región del Maule

Parque Nacional Radal siete Tazas: sector El Bolsón durante el domingo, en coordinación con el concesionario.

Región del Biobío

Parque Nacional Laguna del Laja

Paraque Nacional Nonguén

Reserva Nacional Ralco

Cerrados este domingo y lunes .

Región de La Araucanía

Parque Nacional Conquillio: cerrados parcialmente los senderos Sierra Nevada y Los Carpinteros.

Parque Nacional Huerquehue: cierre parcial sendero Quinchol-San Sebastián.

Parque Nacional Tolhuaca: cierre parcial senderos Laguna Verde y Lagunillas.

Reserva Nacional Malalcahuello: cerrados parcialmente sendero Laguna Blanca, travesía Sierra del Colorado-Piedra Santa y travesía Coloradito-Piedra Santa.

Parque Nacional Villarrica Traverse.

Reserva Nacional China Muerta: cerrado sendero Huella del Puma.

Región de Los Ríos

Parque Nacional Villarrica: cierre parcial en el sector sur.

Región de Los Lagos

Parque Nacional Vicente Pérez Rosales: cierre Saltos del Petrohué y sus senderos.