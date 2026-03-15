Conaf anuncia cierre temporal de áreas protegidas por lluvia en varias regiones
Algunas de las reservas y parques nacionales que cerrarán sus senderos parcial o completamente son el Parque Nacional Radal siete Tazas, Parque Nacional Laguna del Laja y Saltos de Petrohué.
La Corporación Nacional Forestal (Conaf) anunció este domingo el cierre de algunas áreas protegidas en cinco regiones del país por condiciones meteorológicas como lluvias o vientos, que han provocado daños en algunos de los senderos.
Asimismo, desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) advirtieron sobre probables tormentas eléctricas en zonas desde la región de La Araucanía y la región de Aysén. Así como precipitaciones moderadas a fuertes con isoterma cero alta en zonas de las regiones del Maule, Ñuble y Biobío.
Las zonas que cerrarán por estas condiciones son:
Región del Maule
- Parque Nacional Radal siete Tazas: sector El Bolsón durante el domingo, en coordinación con el concesionario.
Región del Biobío
- Parque Nacional Laguna del Laja
- Paraque Nacional Nonguén
- Reserva Nacional Ralco
Cerrados este domingo y lunes.
Región de La Araucanía
- Parque Nacional Conquillio: cerrados parcialmente los senderos Sierra Nevada y Los Carpinteros.
- Parque Nacional Huerquehue: cierre parcial sendero Quinchol-San Sebastián.
- Parque Nacional Tolhuaca: cierre parcial senderos Laguna Verde y Lagunillas.
- Reserva Nacional Malalcahuello: cerrados parcialmente sendero Laguna Blanca, travesía Sierra del Colorado-Piedra Santa y travesía Coloradito-Piedra Santa.
- Parque Nacional Villarrica Traverse.
- Reserva Nacional China Muerta: cerrado sendero Huella del Puma.
Región de Los Ríos
- Parque Nacional Villarrica: cierre parcial en el sector sur.
Región de Los Lagos
- Parque Nacional Vicente Pérez Rosales: cierre Saltos del Petrohué y sus senderos.
Desde Conaf dijeron que durante este lunes informaran sobre la fecha de reapertura de los senderos de estas áreas.
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