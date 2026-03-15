Temblor hoy, domingo 15 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.

No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.

Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.

Temblor hoy, domingo 15 de marzo en Chile

Estos son los sismos informados por Sismología:

07:59 horas

Sismo de magnitud 3.6, ocurrido a 3 km al noreste de Caleta El Cobre y a una profundidad de 60 km.

06:01 horas

Sismo de magnitud 3.5, ocurrido a 79 km al noreste de San Pedro de Atacama y a una profundidad de 198 km.

05:28 horas

Sismo de magnitud 5.4, ocurrido a 167 km al oeste de Isla Guamblin y a una profundidad de 10 km.

04:57 horas

Sismo de magnitud 3.4, ocurrido a 51 km al norte de Punta de Choros y una profundidad de 25 km.

04:56 horas

Sismo de magnitud 3.3, ocurrido a 41 km al norte de Tocopilla y a una profundidad de 59 km.

04:41 horas

Sismo de magnitud 3.0, ocurrido a 24 km al noreste de Mina Los Pelambres y a una profundidad de 111 km.

01:39 horas

Sismo de magnitud 3.1, ocurrido a 60 km al suroeste de Ollagüe y a una profundidad de 132 km.

00:50 horas

Sismo de magnitud 3.3, ocurrido a 46 km al norte de Camiña y a una profundidad de 112 km.

Qué hacer en caso de un sismo

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.

Estas son las sugerencias entregadas por Senapred: