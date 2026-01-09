SUSCRÍBETE POR $1100
    Concierto sinfónico Carmina Burana: dónde ver la transmisión en vivo

    La presentación se realizará en el Estadio Nacional y estará a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico Universidad de Chile.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Carmina Burana en el Estadio Nacional. Foto de archivo cedida

    Se prepara la presentación de la obra Carmina Burana en el Estadio Nacional, la que podrá llegar a todos los hogares, porque también se anunció su transmisión en vivo.

    Una puesta en escena a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y el Coro Sinfónico Universidad de Chile que está programada para el próximo sábado, 17 de enero, desde las 19:30 horas en el recinto de Ñuñoa.

    El anuncio de su cobertura se reveló poco después que el espectáculo dispusiera de entradas gratuitas mediante el sistema Puntoticket, unidades que se agotaron en dos horas.

    Se trata de la obra sinfónico-coral más importante del siglo XX de Carl Orff que será interpretada en un espectáculo para toda la familia.

    La interpretación de este hito se encuentra a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, dirigida por el maestro invitado Carlos Vieu, y el Coro Sinfónico Universidad de Chile, que dirige Juan Pablo Villarroel, junto a las voces de los solistas Tabita Martínez, soprano; Moisés Mendoza, contratenor y Pablo Oyanedel, barítono.

    Dónde ver Carmina Burana en el Estadio Nacional

    Se anunció que la presentación de Carmina Burana en el Estadio Nacional se transmitirá el sábado 17 de enero a las 19:30 horas en las pantallas de TVN y UCHILE TV.

    Radio Universidad de Chile también se sumará a la cobertura a través del 102.5 en Santiago y la señal online de radio.udec.cl.

