Conoce la programación de artistas de la Fonda Nómade para Fiestas Patrias y los precios de las entradas. Foto: Sonora de Llegar Instagram

Para quienes buscan una alternativa a las tradicionales celebraciones de Fiestas Patrias se presenta la Fonda Nómade, que dio a conocer un cartel de invitados que combina variedad de estilos musicales como folclore, cumbia y ska, durante cuatro jornadas.

La invitación es para sumarse a la escena independiente durante los días 17, 18, 19 y 20 de septiembre en Matucana 100, donde además de música en vivo habrá humor, cocinerías, foodtrucks, espacios culturales y dirigidos a los más pequeños de la familia.

Venta de entradas para la Fonda Nómade

El evento Fonda Nómade cuenta con entradas a la venta en Passline, con valores desde $10.000 por día en preventa y la disponibilidad de acceder al pase de cuatro días por $35.000.

Las jornadas funcionarán de 12:00 a 03:00 horas y la programación de artistas tiene a los siguientes invitados: