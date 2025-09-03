Conoce la programación de artistas de la Fonda Nómade para Fiestas Patrias y los precios de las entradas
El evento reunirá variedad de estilos musicales y también números de humor en Matucana 100.
Para quienes buscan una alternativa a las tradicionales celebraciones de Fiestas Patrias se presenta la Fonda Nómade, que dio a conocer un cartel de invitados que combina variedad de estilos musicales como folclore, cumbia y ska, durante cuatro jornadas.
La invitación es para sumarse a la escena independiente durante los días 17, 18, 19 y 20 de septiembre en Matucana 100, donde además de música en vivo habrá humor, cocinerías, foodtrucks, espacios culturales y dirigidos a los más pequeños de la familia.
Venta de entradas para la Fonda Nómade
El evento Fonda Nómade cuenta con entradas a la venta en Passline, con valores desde $10.000 por día en preventa y la disponibilidad de acceder al pase de cuatro días por $35.000.
Las jornadas funcionarán de 12:00 a 03:00 horas y la programación de artistas tiene a los siguientes invitados:
- Miércoles 17 de septiembre: Camiseta 22, La Transa, Combo Ginebra y Hombre Bomba
- Jueves 18 de septiembre: Metalengua, Comedia con Arbolitex, Pati Díaz, Camila Vaccaro, Pickúa Martínez, Camiseta 22, La Guay, 4 Llaves y DJ Tropikunche.
- Viernes 19 de septiembre: Santo Barrio, Sonora de Llegar, Camiseta 22, 4 Llaves, Dúo Pajarito, Hombre Bomba, Comedia con Arbolitex y DJ Tropikunche.
- Sábado 20 de septiembre: Camiseta 22, Comedia con Arbolitex, Seba Alfaro, 4 Llaves, La Guay, Sepamoya, Lira Libertaria y DJ Tropikunche.
