¿Cuál es la multa por no grabar la patente en los vidrios del auto?

Hace unos días, se aprobó en el Senado la realización de diferentes modificaciones a la Ley de Tránsito con el fin de prevenir la venta de vehículos robados.

Con estos cambios, de acuerdo a lo indicado por el Gobierno, se estableció que será obligatorio “grabar la patente en ventanas y espejos de autos nuevos y usados”.

No obstante, esta no es la única modificación que se realizó, ya que también se prohíbe conducir con luces o focos diferentes a los autorizados, así como también la “venta y carga de combustible a los vehículos motorizados que no cuenten con su placa delantera o trasera”.

Esta última normativa, al igual que si se conduce con una placa patente falsa, alterada o de otro vehículo, será sancionado con multas que podrían llegar hasta las 100 UTM, es decir, más de $6.000.000.

¿Hasta cuándo es el plazo para realizar el grabado?

Conforme a lo indicado por el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, los conductores contarán con un plazo de 12 meses para aplicar la medida en sus vehículos.

Por otro lado, las comercializadoras de autos nuevos serán las responsables de entregar este transporte con el respectivo grabado.

“Los dueños de vehículos van a tener 12 meses para poder grabar los vehículos que ya están en su propiedad y los nuevos van a tener que salir con esta placa patente ya grabada en cada uno de los vidrios involucrados”, señaló la autoridad.

Multa por no grabar la patente en los vidrios del vehículo

El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, indicó en su red social, que la multa por no cumplir esta normativa “equivale a infracción grave”.

Por ende, de acuerdo a la Biblioteca Nacional del Congreso Nacional de Chile, esta sanción tiene un valor que va desde 1 a 1,5 UTM, es decir, entre $63.452 a $95.178.

No obstante, esta cifra puede variar, ya que la UTM fue calculada en base al valor establecido por el Servicio de Impuesto Internos en septiembre.