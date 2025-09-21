Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026. Foto referencial de archivo

Los festejos dieciocheros llegan a su fin, pero cabe preguntarse por cómo serán las Fiestas Patrias 2026 en lo que respecta a los feriados.

Una esperada fecha en la que se podrá volver a las actividades tradicionales como las reuniones familiares, la asistencia a las fondas y los viajes fuera de la ciudad, para disfrutar del relajo y la comida típica.

Las expectativas se mantienen en alto luego de la reciente semana de descanso de cuatro días, configurada gracias a los días irrenunciables del jueves 18 y viernes 19, a las que se sumaron los días sábado 20 y domingo 21 de septiembre.

Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026. Foto referencial de archivo la-tercera

Feriados de las Fiestas Patrias 2026

Las Fiestas Patrias del próximo año tienen como feriados los días viernes 18 y sábado 19 de septiembre de 2026 .

Ambas corresponderán a días irrenunciables, por la Independencia Nacional y el Día de las Glorias del Ejército, respectivamente, donde se prohíbe el funcionamiento de establecimientos como supermercados y malls, con contadas excepciones.

Así lo indica la Dirección del Trabajo, que ratifica lo siguiente: “Los días 18 y 19 de septiembre serán feriados obligatorios e irrenunciables para todos los trabajadores del comercio”.

De momento se deberá preparar una celebración que se extienda por tres días, sumando la jornada del domingo, 20 de septiembre.