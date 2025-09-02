Cuándo es el partido de Chile contra Brasil y quién transmite por TV
Esta semana llega el siguiente desafío para la Selección Chilena por las Eliminatorias al Mundial de Fútbol 2026.
Esta semana la Roja vuelve a salir a la cancha y lo hará contra Brasil, en el marco de un nuevo partido por las Eliminatorias al Mundial 2026.
Pese a que la Selección Chilena no cuenta con opciones de acceder a la cita global, el partido permitirá la acción de la renovada nómina presentada por Nicolás Córdova, con miras a la siguiente Copa del Mundo.
Cuándo juega Chile contra Brasil
El partido de Chile contra Brasil por las Eliminatorias es este jueves, 4 de septiembre, a las 20:30 horas de nuestro país.
La Selección Chile visita a la Verdeamarela para medirse en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.
Dónde ver a Chile contra Brasil
El partido de Chile contra Brasil tiene transmisión confirmada en el canal Mega.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.