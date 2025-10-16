Cuándo se estrena F1 La Película con Brad Pitt en streaming. Foto referencial de archivo

Luego del exitoso paso de F1 La Película por las salas de cine, se prepara su arribo en el streaming, por lo que próximamente se podrá disfrutar de la producción de manera online.

La obra dirigida por el realizador Joseph Kosinski cuenta con el protagonismo de Brad Pitt, quien da vida a Sonny Hayes, un expiloto que es convencido para regresar a la competencia automovilística.

Al volver a las pistas, el experimentado competidor se una a un nuevo compañero, el joven Joshua Pearce, interpretado por Damson Idris.

El elenco lo completan Kerry Condon, Javier Bardem y Tobias Menzies, además de contar con las particiones de Sanah Niles, Kim Bodnia y Samson Kayo.

La producción de la cinta estuvo a cargo de Jerry Bruckheimer Films, Plan B Entertainment y Dawn Apollo Films, además de contar con la colaboración de la F1, junto a 10 equipos y sus pilotos; la Federación Internacional del Automóvil y los organizadores de las carreras.

Dónde ver F1 La Película

La nueva cinta F1 La Película se podrá ver exclusivamente en el servicio de AppleTV desde el 12 de diciembre.