¿Cuándo se estrena la temporada 12 de Curb Your Enthusiasm en Chile?

La serie de comedia Curb your enthusiasm, protagonizada por Larry David, regresa a las pantallas para el próximo estreno de su temporada 12, la cual será la última del show.

El programa, que ganó premios Emmy y Globos de Oro, comenzó en el año 2000, aunque en el 2011 tuvo un descanso de seis años, por lo que regresó en el 2017.

“Con el final de Curb your enthusiasm, tendré la oportunidad de despojarme por fin de este personaje de ‘Larry David’ y convertirme en la persona que Dios quería que fuera: el ser humano atento, amable y cariñoso que era hasta que me desvié interpretando a este personaje malvado. Así que, ‘Larry David’, me despido de ti. No echaremos de menos tu antipatía”, comentó el protagonista de la serie.

Además de David, la serie cuenta en su reparto con los actores Jeff Garlin (Los Goldbergs), Susie Essman (Detective por error), Cheryl Hines (Suburgatory) y Vince Vaughn (Ni en tu casa ni en la mía), entre otros.

¿De qué trata la serie?

Curb your enthusiasm es una serie de comedia en la que se muestra como aquellos detalles que parecen insignificantes en la vida de las personas, puede llegar a ocasionar una secuencia catastrófica de acontecimientos.

No obstante, para mantener una espontaneidad narrativa, el show se graba sin guion, por lo que los actores reciben bocetos de escenas e improvisan sus líneas.

Fecha de estreno de la temporada 12 de Curb your enthusiasm en Chile

La temporada 12, y final, de la serie Curb your enthusiasm tendrá su estreno en Chile el próximo domingo 4 de febrero.

El primer capítulo será transmitido a las 22:00 horas a través de HBO, aunque también podrá ser visualizado por medio de la plataforma de streaming HBO Max.

De esta manera, se emitirá un nuevo episodio todos los domingos hasta el 7 de abril, fecha en la que finalizará la serie.