¿Cuándo se publican los resultados de la PAES? Las fechas clave de la Admisión 2026
Revisa el calendario de próximos plazos para el ingreso a la educación superior.
Durante los días lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de diciembre tuvieron lugar las rendiciones de la PAES o Prueba de Acceso a la Educación Superior, por lo que la siguiente fecha en el calendario responde a la publicación de resultados.
La información es correspondiente a la edición regular de la medición, que entregará puntajes válidos para la Admisión 2026.
De acuerdo a los plazos establecidos desde el Ministerio de Educación (Mineduc) los resultados de la PAES 2025 se informarán el lunes 5 de enero de 2026 a las 08:00 horas.
Los puntajes se podrán revisar en la página acceso.mineduc.cl o demre.cl.
Cuáles son las próximas fechas para la Admisión 2026
Según informa el calendario de la Admisión 2026, las próximas fechas son:
- 5 de enero: entrega de resultados de la PAES Regular
- 5 al 8 de enero a las 13:00 horas: etapa de postulaciones
- 19 de enero a las 12:00 horas: resultados del proceso de selección
- 20 al 22 de enero: primera etapa de matrículas
- 23 al 29 de enero: segunda etapa de matrículas
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
4.
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.