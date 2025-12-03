¿Cuándo se publican los resultados de la PAES? Las fechas clave de la Admisión 2026. Foto referencial de archivo

Durante los días lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de diciembre tuvieron lugar las rendiciones de la PAES o Prueba de Acceso a la Educación Superior, por lo que la siguiente fecha en el calendario responde a la publicación de resultados.

La información es correspondiente a la edición regular de la medición, que entregará puntajes válidos para la Admisión 2026.

De acuerdo a los plazos establecidos desde el Ministerio de Educación (Mineduc) los resultados de la PAES 2025 se informarán el lunes 5 de enero de 2026 a las 08:00 horas .

Los puntajes se podrán revisar en la página acceso.mineduc.cl o demre.cl.

Cuáles son las próximas fechas para la Admisión 2026

Según informa el calendario de la Admisión 2026, las próximas fechas son: