¿Cuándo vuelven las lluvias a Chile? Revisa el pronóstico

El pasado 23 de septiembre comenzó la primavera, estación que ha seguido causando lluvias a lo largo del país, al igual que bajas temperaturas.

No obstante, Meteored indicó que, durante la primera quincena de octubre, las precipitaciones bajarían de intensidad.

De esta manera, el medio informó que, entre el 9 al 15 de octubre, la probabilidad de lluvia disminuiría en gran parte del país, ya que solo en el borde austral de la Región de Magallanes podría presenciarse más lluvia de lo normal.

Además, se pronosticó que, durante esta semana, las temperaturas seguirían bajas desde la costa de Valparaíso hasta la Región de Magallanes.

¿Cuándo regresan las lluvias?

De acuerdo a lo explicado por Meteored, las precipitaciones en la zona centro y sur del país podrían regresar a mediados de la próxima semana, en donde las personas podrían presenciar chubascos entre las Regiones de Valparaíso y Ñuble.

A pesar de lo anterior, se indica que esto podría cambiar, ya que “las bajas segregadas, también conocidas como núcleos fríos de altura, suelen ser bastante erráticas en su desarrollo y de difícil predicción”.

No obstante, las lluvias no se han ido completamente del país, ya que, como lo expresa el meteorólogo Andrés Moncada, en las redes sociales de la Dirección Meteorológica de Chile, en la zona sur del país llegó un nuevo sistema frontal durante esta semana, el cual generó precipitaciones los días lunes y martes, aunque estas no superaron los 10 milímetros.

Posteriormente, explicó que, desde este miércoles 11 de octubre, en la zona austral predominaría una inestabilidad atmosférica, la cual podría causar lluvias de carácter débil a lo largo de la jornada.

Regiones con lluvia esta semana

La Dirección Meteorológica de Chile indica que Puerto Montt tendrá lluvias a partir de este jueves, las cuales se extenderán hasta este domingo 15 de octubre.

Por otro lado, las Torres del Paine, al igual que la Isla de Pascua, también presentarán precipitaciones durante el resto de esta semana.

Finalmente, Punta Arenas tendrá chubascos los días jueves, viernes y domingo, en donde la mínima alcanzará los 4°C y la máxima 10°C.