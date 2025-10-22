Cuándo y a qué hora ver a Chelsea vs. Ajax por la Champions League en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este miércoles Chelsea recibe a Ajax de Ámsterdam por la Champions League, que continúa desarrollando su tercera fecha.

Los ingleses vienen de imponerse por la cuenta mínima ante Benfica en la jornada anterior del campeonato, mientras que el cuadro de Países Bajos cayó por 0-4 ante Marsella.

Cuándo juega Chelsea vs. Ajax

El partido de Chelsea contra Ajax es este miércoles, 22 de octubre, a las 16:00 horas de Chile.

Los locales reciben a su rival en el estadio Stamford Bridge de Reino Unido.

Dónde ver a Chelsea vs. Ajax

El partido de Chelsea contra Ajax se transmite en el canal ESPN .

De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en Disney+, dentro de su Plan Premium de $14.190 al mes.