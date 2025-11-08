Cuándo y a qué hora ver a Palestino vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

Coquimbo Unido visita a Palestino durante este fin de semana, continuando con la Fecha 27 de la Liga de Primera.

Se trata del primer partido por la liga local para el actual campeón del fútbol chileno, tras consagrarse en su duelo contra Unión La Calera.

Por su parte, el cuadro árabe se mantiene en la lucha por acceder a cupos de copas internacionales.

Cuándo juega Palestino vs. Coquimbo Unido

El partido de Palestino contra Coquimbo Unido es este sábado, 8 de noviembre, a las 17:30 horas.

Los clubes se miden en el Estadio Municipal de La Cisterna.

Dónde ver a Palestino vs. Coquimbo Unido

El partido de Palestino contra Coquimbo Unido se transmite en el canal TNT Sports Premium .

De forma online, los cruces de la Liga de Primera se encuentran en la plataforma HBO Max.