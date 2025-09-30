Cuándo y dónde ver a Atalanta vs. Club Brujas por la Champions League. Foto referencial Instagram @atalantabc

Esta semana continúa la acción de la Champions League, que en su segunda fecha enfrenta a Atalanta contra Club Brujas.

Los italianos vienen de caer por 0-4 ante PSG, mientras que Brugge celebró un triunfo por 4-1 ante Mónaco en la jornada debut.

Cuándo juega Atalanta vs. Club Brujas

El partido de Atalanta vs. Club Brujas es este martes, 30 de septiembre, a las 13:45 horas de Chile.

Los locales reciben a su rival en el estadio New Balance Arena, nuevo nombre con el que se conoce al Gewiss Stadium.

Dónde ver a Atalanta vs. Club Brujas