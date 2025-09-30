Cuándo y dónde ver a Atalanta vs. Club Brujas por la Champions League
El partido es de los primeros compromisos programados para este martes por la segunda fecha del campeonato.
Esta semana continúa la acción de la Champions League, que en su segunda fecha enfrenta a Atalanta contra Club Brujas.
Los italianos vienen de caer por 0-4 ante PSG, mientras que Brugge celebró un triunfo por 4-1 ante Mónaco en la jornada debut.
Cuándo juega Atalanta vs. Club Brujas
El partido de Atalanta vs. Club Brujas es este martes, 30 de septiembre, a las 13:45 horas de Chile.
Los locales reciben a su rival en el estadio New Balance Arena, nuevo nombre con el que se conoce al Gewiss Stadium.
Dónde ver a Atalanta vs. Club Brujas
El partido de Atalanta vs. Club Brujas se transmite exclusivamente de forma online en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium.
