Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Slavia Praga por la Champions League en TV y streaming

Este miércoles Atalanta recibe a Slavia Praga por la tercera fecha de la Champions League.

Los italianos llegan a la jornada tras un anterior triunfo por 2-1 ante Club Brujas, mientras que el cuadro de República Checa cayó por 0-3 ante Inter.

Cuándo juega Atalanta vs. Slavia Praga

El partido de Atalanta vs. Slavia Praga es este miércoles, 22 de octubre, a las 16:00 horas de Chile.

Para este compromiso, los clubes se miden en el estadio New Balance Arena de Italia.

Dónde ver a Atalanta vs. Slavia Praga

El partido de Atalanta vs. Slavia Praga se transmite en el canal ESPN6 .

De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en Disney+, dentro de su Plan Premium de $14.190 al mes.