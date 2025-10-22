Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Slavia Praga por la Champions League en TV y streaming
Los italianos reciben al cuadro de República Checa por la tercera fecha de la liga.
Este miércoles Atalanta recibe a Slavia Praga por la tercera fecha de la Champions League.
Los italianos llegan a la jornada tras un anterior triunfo por 2-1 ante Club Brujas, mientras que el cuadro de República Checa cayó por 0-3 ante Inter.
Cuándo juega Atalanta vs. Slavia Praga
El partido de Atalanta vs. Slavia Praga es este miércoles, 22 de octubre, a las 16:00 horas de Chile.
Para este compromiso, los clubes se miden en el estadio New Balance Arena de Italia.
Dónde ver a Atalanta vs. Slavia Praga
El partido de Atalanta vs. Slavia Praga se transmite en el canal ESPN6.
De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en Disney+, dentro de su Plan Premium de $14.190 al mes.
