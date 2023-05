CyberDay 2023: ¿Cómo solicitar la devolución de compras online?

Con el inicio del Cyberday, que se realiza este 29, 30 y 31 de mayo, son múltiples las personas que podrían llegar a arrepentirse de alguna de sus compras, acción que es legal e incluso, un derecho de los individuos.

La Ley del Consumidor determina diferentes hechos que las empresas deben respetar al momento que alguien presente problemas con alguna de sus compras.

Este escrito está regulado por la Ley N° 19.496, por ende, se enfoca en la protección de los derechos de los consumidores en sus compras, las cuales recibirán el mismo trato legal, sin importar si se realizan de manera online o presencial.

¿Cómo pedir el dinero de una devolución en el CyberDay? Foto referencial.

¿Cómo solicitar la devolución de una compra online?

Al realizar una compra durante el CyberDay, o en cualquier ocasión vía online, la persona tendrá los mismos derechos que en una transacción realizaba de forma presencial.

Entre estos derechos, está que el consumidor tenga conocimiento del precio y que el producto ofrecido por parte del vendedor cumpla con las características prometidas.

De esta manera, si la persona recibe lo comprado y este es defectuoso, o no cumple con lo prometido, la empresa responsable de la venta es la encargada de responder y solucionar el problema.

Por ende, el consumidor tiene derecho a recibir una compensación adecuada, la cual puede variar, ya que esta puede ser la reparación del producto, un reemplazo de este o la devolución de su dinero.

¿Se puede arrepentir el consumidor de su compra en el CyberDay?

La Ley del Consumidor permite que una persona pueda arrepentirse de su compra online. Sin embargo, este proceso tiene reglas.

En el caso que el consumidor quiera retractarse y solicitar la devolución de su dinero, sólo puede hacerlo dentro de un plazo de 10 días hábiles tras la recepción de su producto.

No obstante, este derecho no se podrá aplicar si es que la empresa expresó de manera previa que no se aceptan devoluciones o cambios.

Además, la empresa tiene la obligación de enviar una confirmación del comprobante de la transacción y, si no se recibe esta información, el pazo para realizar el derecho de retracto se extiende a 90 días.

Si se desea cambiar un producto comprado en el CyberDay por problemas con la talla, esto se puede realizar mediante el derecho a retracto dentro de los 10 días siguientes a los que se recibió la compra.

No obstante, este derecho a retracto no se podrá efectuar si el producto ya fue utilizado o si la empresa, en la que se realizó la compra, expresó con anterioridad que no se aceptan cambios por talla.