De Coquimbo a O’Higgins: pronostican tormentas eléctricas para cuatro regiones del país

De Coquimbo a la RM: emiten alerta en cuatro regiones por tormentas eléctricas

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió la tarde de este sábado un aviso por probables tormentas eléctricas en zonas de cuatro regiones del país, entre ellas la Metropolitana.

El fenómeno, de acuerdo con el organismo, se presentaría durante la jornada del domingo 8 de marzo.

Según explicó Meteorología, este tipo de aviso se emite cuando se esperan eventos atmosféricos de severidad moderada, pero con potencial de generar riesgo. En este caso, la proyección apunta a tormentas asociadas a chubascos aislados.

La entidad atribuyó el evento a una vaguada en altura, condición que favorecería la inestabilidad entre la mañana y la tarde del domingo.

Zonas afectadas

Región de Coquimbo

Cordillera

Región de Valparaíso

Cordillera

Región Metropolitana

Precordillera

Cordillera

Región de O’Higgins

Cordillera