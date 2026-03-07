De Coquimbo a O’Higgins: pronostican tormentas eléctricas para cuatro regiones del país
La Dirección Meteorológica de Chile advirtió que el fenómeno se presentaría entre la mañana y la tarde de este domingo 8 de marzo, asociado a chubascos aislados y a una vaguada en altura.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió la tarde de este sábado un aviso por probables tormentas eléctricas en zonas de cuatro regiones del país, entre ellas la Metropolitana.
El fenómeno, de acuerdo con el organismo, se presentaría durante la jornada del domingo 8 de marzo.
Según explicó Meteorología, este tipo de aviso se emite cuando se esperan eventos atmosféricos de severidad moderada, pero con potencial de generar riesgo. En este caso, la proyección apunta a tormentas asociadas a chubascos aislados.
La entidad atribuyó el evento a una vaguada en altura, condición que favorecería la inestabilidad entre la mañana y la tarde del domingo.
Zonas afectadas
Región de Coquimbo
- Cordillera
Región de Valparaíso
- Cordillera
Región Metropolitana
- Precordillera
- Cordillera
Región de O’Higgins
- Cordillera
#SENAPREDrecomienda a la población evitar la proximidad a maquinarias, cercas o rejas de metal, alambrados y líneas eléctricas y/o de telefonía; y no utilizar equipos radiales, aparatos GPS, teléfonos fijos o móviles durante la tormenta. ⛈️☔️ https://t.co/ufy6sMHT5W— SENAPRED (@Senapred) March 7, 2026
Lo Último
Lo más leído
Plan Digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.