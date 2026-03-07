SUSCRÍBETE
    De Coquimbo a O’Higgins: pronostican tormentas eléctricas para cuatro regiones del país

    La Dirección Meteorológica de Chile advirtió que el fenómeno se presentaría entre la mañana y la tarde de este domingo 8 de marzo, asociado a chubascos aislados y a una vaguada en altura.

    Por 
    Felipe Rivera
    De Coquimbo a la RM: emiten alerta en cuatro regiones por tormentas eléctricas

    La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió la tarde de este sábado un aviso por probables tormentas eléctricas en zonas de cuatro regiones del país, entre ellas la Metropolitana.

    El fenómeno, de acuerdo con el organismo, se presentaría durante la jornada del domingo 8 de marzo.

    Según explicó Meteorología, este tipo de aviso se emite cuando se esperan eventos atmosféricos de severidad moderada, pero con potencial de generar riesgo. En este caso, la proyección apunta a tormentas asociadas a chubascos aislados.

    La entidad atribuyó el evento a una vaguada en altura, condición que favorecería la inestabilidad entre la mañana y la tarde del domingo.

    Zonas afectadas

    Región de Coquimbo

    • Cordillera

    Región de Valparaíso

    • Cordillera

    Región Metropolitana

    • Precordillera
    • Cordillera

    Región de O’Higgins

    • Cordillera
