    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    Jeannette Jara y José Antonio Kast debatirán este martes 9 de diciembre a las 21:00 horas en el Estudio 2 de TVN, en una transmisión conjunta de todos los canales de Anatel.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    El debate organizado por la Asociación Nacional de Televisión de Chile (Anatel) entre Jeannette Jara y José Antonio Kast —el último antes del balotaje del domingo 14 de diciembre— se realizará este martes 9 de diciembre a las 21:00 horas, en el Estudio 2 de Televisión Nacional de Chile (TVN).

    La instancia será transmitida de manera simultánea por todos los canales miembros de Anatel: La Red, TV+, TVN, Mega, Chilevisión y Canal 13, además de sus plataformas digitales.

    ¿Cuánto dura y cómo será el formato?

    Anatel proyecta una duración de 2 horas y 30 minutos, con un esquema renovado respecto al debate de primera vuelta. Esta vez los candidatos estarán sentados, cada uno ante un mesón y separados por aproximadamente 2,5 metros, lo que permitirá una interacción más directa entre ellos.

    Los temas serán más amplios: de cuatro bloques en la primera vuelta, ahora serán nueve bloques temáticos, cada uno a cargo de un periodista distinto. Las preguntas se mantienen bajo estricta reserva y fueron elaboradas por los departamentos de prensa de los canales.

    Además, habrá dos bloques de preguntas cruzadas, donde cada candidato podrá interpelar directamente al otro. Al cierre, ambos tendrán espacio para sus mensajes finales.

    Ni Jara ni Kast podrán usar dispositivos electrónicos: solo papel y lápiz estarán permitidos sobre el mesón.

    ¿Quiénes moderan?

    El panel estará compuesto por cinco periodistas de diferentes canales:

    • Carolina Urrejola (TVN)
    • Julia Vial (TV+)
    • Iván Valenzuela (Canal 13)
    • Constanza Santa María (Mega)
    • Macarena Pizarro (Chilevisión)

    ¿Habrá público?

    El debate se realizará sin público en el estudio. Solo estarán presentes los candidatos, los periodistas moderadores y los equipos de producción. Sin embargo, Anatel dispondrá de un espacio paralelo dentro de TVN para invitados de los comandos —hasta 20 por equipo— y representantes del mundo político, académico y social.

    ¿Por qué este debate es relevante?

    El debate de primera vuelta reunió a 6,5 millones de personas, según Anatel. La organización espera cifras similares, dado que es la última instancia de confrontación directa antes de que el país elija a su próximo presidente o presidenta.

    Además, el formato chileno vuelve a atraer observadores internacionales: representantes de México, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Estados Unidos asistirán a un simposio para conocer el modelo que Chile ha desarrollado desde 1993.

    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial
