Declaran alerta temprana preventiva en el Biobío ante posible formación de trombas marinas

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró una Alerta Temprana Preventiva Regional para el Biobío debido al paso de un sistema frontal que podría generar la formación de trombas marinas en el litoral durante este sábado.

De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) y el Centro Meteorológico Marítimo de Talcahuano, la condición estará asociada a una baja presión frontal que podría propiciar “el desarrollo de nubes convectivas y condiciones favorables para la formación de trombas marinas en el sector costero, desde el Golfo de Arauco hasta la Región de Los Ríos”, entre las 12:00 y las 15:00 horas de este sábado 4 de octubre.

Para la misma jornada se prevén lluvias, concentradas principalmente en la costa, junto a vientos de entre 25 y 40 km/h y rachas de hasta 60 km/h en la cordillera.

En tanto, este domingo 5 de octubre, habrían precipitaciones débiles en el litoral y la cordillera del Biobío, con montos que fluctuarán entre 1 y 5 milímetros. con vientos de entre 25 y 40 km/h en distintos sectores.

Asimismo, se espera la caída de nieve en sectores cordilleranos.

Senapred informó que la alerta se mantendrá “vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones del evento así lo ameriten”, y que este estado implica un reforzamiento de la vigilancia y coordinación con el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred).