Declaran alerta temprana preventiva para comunas de Coquimbo por distintas celebraciones de Fiestas Patrias

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró para la próxima semana alerta temprana preventiva para distintas comunas en la Región de Coquimbo por la celebración de distintas actividades de Fiestas Patrias.

Según el detalle entregado por el organismo gubernamental, para la principal celebración, La Fiesta de La Pampilla, que se desarrollará en la comuna de Coquimbo, se espera la presencia de más de 100 mil personas por día. Por lo anterior, la alerta por parte de Senapred aplicará desde el 16 de septiembre hasta el 21 de septiembre.

En La Serena, en la Pampilla Rural de la Olla de Caldera se espera la asistencia de al menos unas 1.500 personas diarias desde el 17 hasta el 21 de septiembre. En la Pampilla comunitaria Las Compañías el organismo espera que vayan diariamente unas 1.000 personas entre el 15 y el 20 de septiembre. En tanto, para la celebración de Fiestas Patrias del Parque Gabriel Coll Dalmau pronostican la asistencia de alrededor de 3.000 personas por día.

Además de las celebraciones en las dos ciudades más grandes de la región, también habrán actividades en Punitaqui, Vicuña, Ovalle y Combarbalá.

“En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, la Dirección Regional del SENAPRED declara Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Coquimbo, La Serena, Vicuña, Punitaqui, Ovalle y Combarbalá por evento masivo, que se mantiene vigente desde el 11 de septiembre y hasta que las condiciones así lo ameriten", detallaron desde Senapred.